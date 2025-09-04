В Одесской области зарегистрировали новый индустриальный парк
«Эко-индустриальный парк «Южный» (город Подольск Подольского района Одесской области) включен в Реестр индустриальных (промышленных) парков. Соответствующее решение Правительство приняло на заседании 3 сентября.
Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
«Создание нового индустриального парка в Одесской области — это шаг к развитию перерабатывающей промышленности и привлечению инвестиций в регион.
«Южный» позволит создать около 1500 рабочих мест в сферах производства пищевой продукции, неметаллических минеральных изделий, машиностроения, производства мебели и других направлениях. Это еще один важный шаг в реализации экономической политики «Сделано в Украине», направленной на поддержку украинского производителя", — отметил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратив.
Теперь в Украине зарегистрировано уже 105 индустриальных парков. «Эко-индустриальный парк «Южный» — это четырнадцатый парк, который был внесен в Реестр индустриальных (промышленных) парков в 2025 году.
Общая площадь индустриального парка «Южный» составляет 37,39 га.
Парк будет формироваться вокруг следующих ключевых областей:
- производство пищевых продуктов;
- производство неметаллической минеральной продукции;
- производство готовых металлических изделий;
- производство машин и оборудования;
- производство мебели;
- научно-техническая деятельность
и т. п.
Общий размер капиталовложений в строительство объектов индустриального парка — ориентировочно 3,7 млрд гривен. Подольский городской совет подтвердил намерение привлечь инвестиции в строительство парка на сумму 83 млн долларов США. Источниками финансирования определены средства управляющей компании, участников парка и инвесторов, международной технической помощи, а также государственного и местного бюджетов.
Поделиться новостью
Также по теме
Минэкономики и бизнес запускают новый формат дерегуляции
Рада в первом чтении приняла законопроект об уголовной ответственности за первое СОЧ
Налоговая впервые использовала SAF-T UA во время проверки по возмещению НДС
День финансов: новые правила пересечения границ ЕС, дефицит работников и рост зарплат
В Одесской области зарегистрировали новый индустриальный парк
Как украинцам стать на биржу труда в Польше: условия и обязанности