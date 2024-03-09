В обновлении Windows 11 появилась программа, позволяющая транслировать изображения с телефона на компьютер: как подключить — Finance.ua

В обновлении Windows 11 появилась программа, позволяющая транслировать изображения с телефона на компьютер: как подключить 09.03.2024, 01:33 — Технологии&Авто

В обновлении Windows 11 появилась программа, позволяющая транслировать изображения с телефона на компьютер: как подключить

Компания Microsoft добавила приложение Phone Link, благодаря которому пользователи смогут транслировать изображения с Android-устройств на компьютеры и наоборот.

Об этом идет речь на сайте компании.

Фото: Microsoft

Программа появилась в последнем обновлении Windows 11. Новую функцию можно использовать во время видеовызовов, транслируя изображения с передней или тыловой камеры смартфона на компьютер. Можно также отображать эффекты, доступные на мобильном устройстве, на ПК.

Фото: Microsoft

Как воспользоваться функцией

Для этого необходимо обновить телефон до версии Android 9.0+, а приложение Link to Windows Phone должно быть версии 1.24 012 или более поздней.

Можно объединить телефон и компьютер через «настройки», выбрав «Bluetooth и устройства», затем нажать «мобильные устройства» и «управление устройствами». Компьютер получит обновление Cross Device Experience Host из Microsoft Store, необходимое для работы этой функции.

The Village Україна По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.