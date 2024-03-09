В обновлении Windows 11 появилась программа, позволяющая транслировать изображения с телефона на компьютер: как подключить — Finance.ua

В обновлении Windows 11 появилась программа, позволяющая транслировать изображения с телефона на компьютер: как подключить
Компания Microsoft добавила приложение Phone Link, благодаря которому пользователи смогут транслировать изображения с Android-устройств на компьютеры и наоборот.
Об этом идет речь на сайте компании.
Программа появилась в последнем обновлении Windows 11. Новую функцию можно использовать во время видеовызовов, транслируя изображения с передней или тыловой камеры смартфона на компьютер. Можно также отображать эффекты, доступные на мобильном устройстве, на ПК.
Как воспользоваться функцией
Для этого необходимо обновить телефон до версии Android 9.0+, а приложение Link to Windows Phone должно быть версии 1.24 012 или более поздней.
Можно объединить телефон и компьютер через «настройки», выбрав «Bluetooth и устройства», затем нажать «мобильные устройства» и «управление устройствами». Компьютер получит обновление Cross Device Experience Host из Microsoft Store, необходимое для работы этой функции.
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