В «Оберіг» стали автоматически вносить данные о мужчинах от 16 лет — Finance.ua

В «Оберіг» стали автоматически вносить данные о мужчинах от 16 лет Сегодня 16:44

В «Оберіг» стали автоматически вносить данные о мужчинах от 16 лет

Мужчин в возрасте 16−25 лет ставят на учет автоматически — потребности обращаться в ТЦК и проходить медосмотр больше нет. Это происходит в рамках экспериментального проекта.

Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Как сообщила чиновница, согласно постановлению Кабмина № 932 от 16 августа 2024 года, реестр «Оберіг» начали наполнять данными о мужчинах в возрасте 16−60 лет. Ранее реестр не располагал информацией о тех, кто никогда не становился на воинский учет и не посещал ТЦК. А теперь произошли изменения.

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В настоящее время успешно функционирует обмен информацией между тремя важными государственными реестрами: «Оберіг», Единым демографическим реестром и системой Государственной миграционной службы. Такая взаимосвязь позволяет создать более полную и актуальную картину военнообязанных граждан Украины.

Екатерина Черногоренко уточнила, почему проект сейчас «экспериментальный». По ее словам, такой формат позволяет решать вопросы, которые еще не нашли четкого отражения в законодательстве.

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