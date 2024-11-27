В «Оберіг» стали автоматически вносить данные о мужчинах от 16 лет — Finance.ua
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В «Оберіг» стали автоматически вносить данные о мужчинах от 16 лет

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В «Оберіг» стали автоматически вносить данные о мужчинах от 16 лет
В «Оберіг» стали автоматически вносить данные о мужчинах от 16 лет
Мужчин в возрасте 16−25 лет ставят на учет автоматически — потребности обращаться в ТЦК и проходить медосмотр больше нет. Это происходит в рамках экспериментального проекта.
Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.
Как сообщила чиновница, согласно постановлению Кабмина № 932 от 16 августа 2024 года, реестр «Оберіг» начали наполнять данными о мужчинах в возрасте 16−60 лет. Ранее реестр не располагал информацией о тех, кто никогда не становился на воинский учет и не посещал ТЦК. А теперь произошли изменения.
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В настоящее время успешно функционирует обмен информацией между тремя важными государственными реестрами: «Оберіг», Единым демографическим реестром и системой Государственной миграционной службы. Такая взаимосвязь позволяет создать более полную и актуальную картину военнообязанных граждан Украины.
Екатерина Черногоренко уточнила, почему проект сейчас «экспериментальный». По ее словам, такой формат позволяет решать вопросы, которые еще не нашли четкого отражения в законодательстве.
По материалам:
ITC.ua
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