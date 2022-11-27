В ноябре в Украину завезли более 130 тысяч генераторов: самые популярные модели — Finance.ua

В ноябре в Украину завезли более 130 тысяч генераторов: самые популярные модели Сегодня 23:03 — Фондовый рынок

В Украину в период с 1 по 21 ноября завезли 136 тысяч разного типа генераторов на сумму около 88 млн долларов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его данным, по таможенной льготе (предоставленной постановлением Кабмина № 1260 от 9 ноября) завезли уже 32 тысячи генераторов. Сумма предоставленной льготы — 5,2 млн долларов. Среди 136 тысяч генераторов, завезенных уже за ноябрь.

Самые популярные модели:

65% — электрогенераторы с искровым зажиганием (бензиновые), мощностью не более 7,5 кВА. Таких завезли более 88 тысяч.

5% — мощные электрогенераторы с искровым зажиганием (бензиновые), мощностью более 7,5 кВА, но не более 375 кВА.

3,3% — электрогенераторы с зажиганием от сжатия (дизелем или полудизелем), мощностью не более 7,5 кВА.

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что в день импортируется около 8,5 тыс. генераторных установок.

Ранее государства ЕС откликнулись на просьбу Украины о помощи и отправили 500 электрогенераторов после ударов рф по энергетической инфраструктуре Украины.

Справка Finance.ua:

Генератор является самым важным элементом для резервного энергоснабжения частного дома, коттеджа или дачи. В условиях частых отключений света и экономии электричества популярность генераторов в Украине возросла. Как выбрать генератор для дома на случай отключения электроэнергии.

В Государственной таможенной службе рассказали, сколько придется заплатить при ввозе генератора в Украину из-за границы. Кто может не платить? Освобождаются от налогообложения при ввозе только генераторы дешевле 500 евро и легче 50 кг (если ввозить по морю, на авто или железнодорожным транспортом), а если пересылать по почте — суммарный объем сборов не должен превышать 150 евро.

Українські Новини По материалам:

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