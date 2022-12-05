В ноябре рф недополучила 90 миллиардов рублей нефтегазовых доходов — Finance.ua

В ноябре рф недополучила 90 миллиардов рублей нефтегазовых доходов Сегодня 19:32 — Энергетика

В ноябре бюджет р0оссии недополучил 90,2 млрд рублей нефтегазовых доходов относительно ожиданий Минфина.

Об этом пишет Forbes russia со ссылкой на заявление Минфина рф.

При этом в декабре российский Минфин прогнозирует приток дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в размере 176,1 млрд рублей — в связи с тем, что нефть на рынке дороже, чем было заложено в базовый уровень.

Как прогнозируют в Минфине рф, таким образом совокупный за два месяца объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составит 85,9 млрд рублей.

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При этом в 2022 году в рф «временно приостановлено» бюджетное правило, регулировавшее использование дополнительных доходов федерального бюджета от продажи нефти и газа, поэтому покупок иностранной валюты и золота за счет этих денег не будет.

В Минфине рф заявляют, что в ноябре россия получила в общей сложности 866,4 млрд рублей нефтегазовых доходов — это на 32% меньше, чем было в октябре (1281,7 млрд рублей).

В октябре объем поступлений от продажи энергоресурсов был наибольшим, по меньшей мере, с января 2021 года, свидетельствует статистика министерства.

Объем дополнительных нефтегазовых доходов в ноябре обвалился почти вчетверо по отношению к октябрю: 108,9 млрд рублей против 435,1 млрд рублей.

Напомним, 5 декабря вступило в силу решение Совета ЕС о лимите цены на российскую нефть и запрете морской транспортировки российской нефти в третьи страны.

Альянс ОПЕК+ в воскресенье 4 декабря согласился сохранить добычу на текущем уровне, чтобы оценить влияние от замедления китайской экономики на спрос и цены на российскую нефть странами G7 на предложение.

Економічна Правда По материалам:

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