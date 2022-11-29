Эксперт спрогнозировал ситуацию на рынке топлива из-за нефтяного эмбарго против рф — Finance.ua

Эксперт спрогнозировал ситуацию на рынке топлива из-за нефтяного эмбарго против рф Вчера 21:32 — Энергетика

Эксперт спрогнозировал ситуацию на рынке топлива из-за нефтяного эмбарго против рф

В результате ввода нефтяного эмбарго против россии с 5 декабря на европейском рынке возникнет уменьшение объемов топлива. Поскольку украинские трейдеры не подписывали долгосрочные контракты, то следует ожидать дефицита топлива в Украине и, как следствие, увеличения его стоимости.

Об этом рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

«Недостаток может быть обусловлен вследствие введения нефтяного эмбарго с 5 декабря. Это приведет к уменьшению объема топлива, которое будет продаваться на свободном европейском рынке. А поскольку наши операторы не подписывали средне- и долгосрочные контракты, то у них могут возникнуть проблемы с покупкой топлива. Это приведет к определенным проблемам. Если бы у украинских трейдеров были конракты непосредственно с производителями нефтепродуктов, тогда никаких проблем не возникло бы. Все производители в любых обстоятельствах обеспечивают топливом именно контракты и выполняют их в 99% случаев. А вот будет ли излишек у производителей нефтепродуктов после выполнения всех контрактов, которые наши и покупали на электронных торгах — это вопрос», — отметил Рябцев.

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Относительно того, повлияет ли рост потребления горючего генераторами на его наличие на рынке, эксперт отмечает, что сейчас это потребление компенсируется уменьшением спроса со стороны аграриев, которые уже закончили полевые работы. Если блэкаут и влияет на рынок топлива в Украине, то в связи с ограниченной пропускной способностью западной границы.

«Пункты пропуска на западной границе сейчас могут оказаться в затруднительном положении, потому что не все оборудованы генераторами и не все имеют бесперебойный доступ к таможенной системе. Сейчас ходят сообщения, что в ряде пунктов пропуска из-за отсутствия электричества образуются очереди на въезд и выезд. Однако если эта проблема будет решена, то я не думаю, что возникнет дополнительная проблема с логистикой. Напротив, сейчас количество привлеченных бензовозов очень большое, потому что сегодня рынок нефтепродуктов в Украине очень прибыльный», — рассказал Рябцев.

Но чего действительно стоит ожидать, по словам эксперта, — это повышения цены. Если возникнет дефицит топлива на свободном рынке в Европе, а объемы, необходимые украинским операторам, не будут перекрываться, поднимется стоимость. Однако, насколько именно — сложно прогнозировать, ведь в случае возникновения ажиотажного спроса, ценового предела нет.

Справка Finance.ua:

запланированное ЕС эмбарго на российскую нефть вступит в силу 5 декабря.

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УНН По материалам:

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