Все виды топлива подорожали - средние цены — Finance.ua

Все виды топлива подорожали - средние цены Сегодня 19:15 — Энергетика

В понедельник, 21 ноября по сравнению с пятницей 18 ноября, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз, бензин марки «Евро-95» и дизельное топливо марки «Евро» повысились на 0,3-1,8% до 29 ,00-56,00 гривны за литр.

Об этом свидетельствуют данные на сайтах ведущих украинских АЗС.

Средние цены на бензин А-95 повысились на 1,6% с 50,83 гривны за литр до 51,66 гривны за литр.

Средние цены на дизельное топливо повысились на 1,8% с 55,00 грн/л до 56,00 грн/л.

Средние цены на газ повысились на 0,3% с 28,90 грн/л до 29,00 грн/л.

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу, 18 ноября, по сравнению с четвергом, 17 ноября, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз не изменились и составляют 28,90 гривны за литр, на бензин марки «Евро-95» сохранились на уровне 50,83 гривны за литр, на дизельное топливо марки «Евро» сохранились на уровне 55,00 гривны за литр.

Цены на заправках 21 ноября, гривны/литр:

Українські Новини По материалам:

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