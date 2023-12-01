В ноябре чистая продажа валюты НБУ на межбанке сократилась до $2,5 млрд — Finance.ua

В ноябре чистая продажа валюты НБУ на межбанке сократилась до $2,5 млрд Сегодня 17:01 — Валюта

В ноябре чистая продажа валюты НБУ на межбанке сократилась до $2,5 млрд

В ноябре 2023 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 2,453 млрд долларов, что на 26,49% меньше октябрьского объема чистой продажи (3,337 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные НБУ

Так, в ноябре НБУ купил на межбанке 0,004 млрд долларов, а продал 2,457 млрд долларов.

В октябре НБУ купил на межбанке 0,014 млрд долларов, а продал 3,351 млрд долларов.

В сентябре чистая продажа НБУ валюты на межбанке составила 2,691 млрд долларов, в августе — 2,364 млрд долларов, в июле — 1,933 млрд долларов, в июне — 1,798 млрд долларов, в мае — 1 928 млн долларов, в апреле — 1 370 млн долларов, в марте — 1 669 млн долларов, в феврале — 2,431 млрд долларов, в январе — 3,082 млрд долларов, в декабре прошлого года — 3 164 млн долларов, в ноябре — 1,569 млрд долларов, в октябре — 2,032 млрд долларов, в сентябре — 2 753 млн долларов.

Сальдо интервенций НБУ по итогам августа было отрицательным и составило 1 330 млн долларов, в июле — 1,195 млрд долларов, в июне — 3 956 млн долларов, в мае — 3 354 млн долларов, в апреле — 2 203 млн долларов, в марте — 1 776 млн долларов, в феврале — 308 млн долларов.

Справка Finance.ua:

Национальный банк продолжает смягчать валютные ограничения, учитывая потребности сохранения макрофинансовой стабильности, защиты международных резервов, обеспечения первоочередных потребностей обороны, экономики и граждан, а также предложения субъектов финансового рынка, обеспечивающих указанные первоочередные потребности.

Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события. Получайте каждфй понедельник важнейшие обновления за неделю в мире валют, эксклюзивные финансовые советы и прогнозы по курсам на предстоящую неделю непосредственно на ваш почтовый ящик!

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.