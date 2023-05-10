В новой версии FSD Beta электромобили Tesla будут полностью управляться искусственным интеллектом — Finance.ua

В новой версии FSD Beta электромобили Tesla будут полностью управляться искусственным интеллектом Сегодня 03:02 — Технологии&Авто

В новой версии FSD Beta электромобили Tesla будут полностью управляться искусственным интеллектом

Илон Маск в очередной раз пообещал реализовать полностью автоматическое управление электромобилями Tesla до конца этого года, и на этой неделе он частично объяснил, по какой траектории будут развиваться соответствующие алгоритмы. Если сейчас искусственный интеллект отвечает только за распознавание образов бортовыми камерами, то в скором времени он будет принимать решения в области управления машиной.

По крайней мере, как объясняет Electrek, именно так можно объяснить комментарии Илона Маска об особенностях обновления FSD Beta 11.4 и 12.0. Первое могло бы иметь обозначение «12.0», как заявил глава Tesla, поскольку в нем реализовано много важных изменений, но компания приберегла этот индекс для следующей версии программного обеспечения, которое обеспечит «сквозное использование искусственного интеллекта» — от распознавания лиц до управления траекторией и скоростью движения транспортного средства.

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Когда произойдут подобные изменения, судить сложно, поскольку Tesla пока начинает распространять вне своего корпоративного тест-парка электромобилей обновление 11.4. До сих пор алгоритмы реакции управляющих систем машины на те или иные дорожные события прописывали инженеры Tesla, но если эта функция будет доверена искусственному интеллекту, это станет важным шагом для достижения полной автономности управления электромобилями марки.

Илон Маск признался, что когда комплекс FSD достигнет приемлемой плавности работы, не говоря уже о высокой безопасности, компания начнет предлагать его всем владельцам совместимых электромобилей Tesla в Северной Америке на месяц бесплатно.

Как только власти других регионов одобрят эксплуатацию таких электромобилей на дорогах общего пользования в отдельных странах, бесплатный месячный период тестирования будет доступен и за пределами североамериканского континента. Конечно, перед этим программное обеспечение будет адаптировано к особенностям местного трафика и дорожной сети.

Ampercar По материалам:

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