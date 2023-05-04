Ford вслед за Tesla второй раз снижает цены на электрокары — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ford вслед за Tesla второй раз снижает цены на электрокары

Фондовый рынок
15
Автопроизводитель Ford Motor снижает цены на свой электромобиль Mustang Mach-E и снова открывает заказы — компания второй раз снизила цены в этом году после серии снижений цен конкурентом Tesla.
Об этом сообщает Reuters.
Также Ford заявили, что расширят модельный ряд стандартных аккумуляторных моделей, поскольку во второй половине года увеличивает производство электрического кроссовера SUV.
Цены на большинство моделей Mach-E были снижены на 3000 или 4000 долларов в зависимости от версии или на 7,8%. Цена на заднеприводную версию Mach-E Premium снижается с 50 995 долл. до 46 995 долл.
Гендиректор Ford Джим Фарли рассказал аналитикам, что Ford не намерен увеличивать объем продаж электромобилей «любой ценой».
«Мы не собираемся устанавливать цены только для того, чтобы получить долю рынка», — добавил он.
Следовательно, позиция Фарли контрастирует с заявлением генерального директора Tesla Илона Маска в прошлом месяце о том, что Tesla может сократить прибыль от продажи автомобилей до нуля и компенсировать разницу за счет продажи программных услуг.
В январе Ford снизил цены на Mustang Mach-E на 5900 долл. за автомобиль после повышения цен в августе на 3000-8000 долл., ссылаясь на проблемы с цепью поставок и более высокие затраты на материалы.
Ford заявил, что все модели стандартного диапазона теперь будут питаться от литий-железо-фосфатных (LFP) аккумуляторов, что позволяет транспортным средствам получить дополнительные 45 единиц лошадиных сил и улучшает целевые оценки EPA.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.