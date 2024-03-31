В новом обновлении iOS 18 появится долгожданная возможность — Finance.ua

В новом обновлении iOS 18 появится долгожданная возможность 31.03.2024, 00:12 — Технологии&Авто

В новом обновлении iOS 18 появится долгожданная возможность, Фото: ConceptCentral

В новом обновлении iOS 18 от Apple, которое будет представлено в июне, можно будет свободнее расставлять иконки на главном экране. Прогнозируется, что пользователи могут создавать пробелы, строки и столбцы между иконками программ.

Об этом пишет MacRumors.

Теперь пользователи могут создавать пустые пробелы на главном экране благодаря программам типа Shortcuts или Widgetsmith.

Читайте также ЕС начала расследование против Apple, Google и Meta по соблюдению закона о цифровых рынках

Однако сейчас Apple работает над встроенной функциональностью для этого.

Ранее Марк Гурман из Bloomberg, который обычно точно сообщает о предстоящих обновлениях, также рассказывал, что компания планирует добавить больше возможностей кастомизации в будущее обновление iOS 18.

Однако новые источники сообщают, что обновление принесет больше изменений в главный экран iPhone за последние годы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.