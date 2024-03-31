В новом обновлении iOS 18 появится долгожданная возможность — Finance.ua

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В новом обновлении iOS 18 появится долгожданная возможность

Технологии&Авто
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В новом обновлении iOS 18 появится долгожданная возможность
В новом обновлении iOS 18 появится долгожданная возможность, Фото: ConceptCentral
В новом обновлении iOS 18 от Apple, которое будет представлено в июне, можно будет свободнее расставлять иконки на главном экране. Прогнозируется, что пользователи могут создавать пробелы, строки и столбцы между иконками программ.
Об этом пишет MacRumors.
Теперь пользователи могут создавать пустые пробелы на главном экране благодаря программам типа Shortcuts или Widgetsmith.
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Однако сейчас Apple работает над встроенной функциональностью для этого.
Ранее Марк Гурман из Bloomberg, который обычно точно сообщает о предстоящих обновлениях, также рассказывал, что компания планирует добавить больше возможностей кастомизации в будущее обновление iOS 18.
Однако новые источники сообщают, что обновление принесет больше изменений в главный экран iPhone за последние годы.
По материалам:
mezha.media
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