В NovaPay появилась функция «банок» для сборов — Finance.ua

В NovaPay появилась функция «банок» для сборов Сегодня 17:41 — Личные финансы

В NovaPay появилась функция «банок» для сборов

В приложении NovaPay появилась новая функция «Кейс» для всех видов сборов, крупных покупок, оплаты общих счетов.

Об этом сообщает пресс-служба «Новой почты».

Подробности

Клиенты могут открыть три вида «кейсов» для разных целей:

без конкретной цели по собранным средствам — здесь можно настроить автосписание с зарплаты, других поступлений или при случае пополнять;

— здесь можно настроить автосписание с зарплаты, других поступлений или при случае пополнять; с четкой финальной суммой — подходит для сборов, потому что позволяет установить конкретную денежную цель. Кейс можно пополнять с карт разных банков, делиться ссылкой в ​​соцсетях или мессенджерах, через скан QR-кода;

— подходит для сборов, потому что позволяет установить конкретную денежную цель. Кейс можно пополнять с карт разных банков, делиться ссылкой в ​​соцсетях или мессенджерах, через скан QR-кода; с фиксированной суммой для многих участников — позволяет собирать деньги, когда известна сумма равных платежей для разных участников сбора.

Одновременно можно создать до 20 активных кейсов.

Как воспользоваться новой функцией:

в приложении NovaPay зайти в раздел «Кейс»;

нажать «Открыть»,

ввести название или цель, на что будете собирать средства,

выбрать тип «Кейса».

Пополнить «Кейс» можно: через приложение, по реквизитам IBAN, по ссылке, с помощью Google Pay или Apple Pay, по QR-коду.

Также с «Кейса» можно в любой момент снять средства — частично или полностью.

Пресс-служба отмечает, что пользоваться услугой и собирать средства могут только граждане Украины.

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