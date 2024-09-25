В NovaPay появилась функция «банок» для сборов — Finance.ua

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В NovaPay появилась функция «банок» для сборов

Личные финансы
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В NovaPay появилась функция «банок» для сборов
В NovaPay появилась функция «банок» для сборов
В приложении NovaPay появилась новая функция «Кейс» для всех видов сборов, крупных покупок, оплаты общих счетов.
Об этом сообщает пресс-служба «Новой почты».

Подробности

Клиенты могут открыть три вида «кейсов» для разных целей:
  • без конкретной цели по собранным средствам — здесь можно настроить автосписание с зарплаты, других поступлений или при случае пополнять;
  • с четкой финальной суммой — подходит для сборов, потому что позволяет установить конкретную денежную цель. Кейс можно пополнять с карт разных банков, делиться ссылкой в ​​соцсетях или мессенджерах, через скан QR-кода;
  • с фиксированной суммой для многих участников — позволяет собирать деньги, когда известна сумма равных платежей для разных участников сбора.
Одновременно можно создать до 20 активных кейсов.
Как воспользоваться новой функцией:
  • в приложении NovaPay зайти в раздел «Кейс»;
  • нажать «Открыть»,
  • ввести название или цель, на что будете собирать средства,
  • выбрать тип «Кейса».
Пополнить «Кейс» можно: через приложение, по реквизитам IBAN, по ссылке, с помощью Google Pay или Apple Pay, по QR-коду.
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Также с «Кейса» можно в любой момент снять средства — частично или полностью.
Пресс-служба отмечает, что пользоваться услугой и собирать средства могут только граждане Украины.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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