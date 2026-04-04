В Норвегии меняют правила пребывания для украинских мужчин призывного возраста 04.04.2026, 18:25 — Мир

Мужчины из Украины от 18 до 60 лет больше не будут под коллективной защитой в Норвегии

В Норвегии мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, за определенными исключениями, не смогут получить коллективную защиту, где временный вид на жительство предоставляется на основании групповой оценки. Новые ограничения направлены на уменьшение нагрузки на муниципалитеты и поддержку тех, кто уже находится в стране.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства этой страны.

Почему Норвегия меняет правила для украинских мужчин

По словам министра юстиции Астри Аас-Хансен, с осени 2025 года в Норвегию прибыло слишком много людей, особенно молодых мужчин.

Страна уже приняла больше всего украинцев в скандинавском регионе, что вызвало давление на предложение услуг и нехватку жилья в муниципалитетах.

Изменения должны уравновесить нагрузку и помочь украинцам, которые уже находятся в стране, найти работу и самостоятельно себя обеспечивать.

«Мы также считаем важным, чтобы как можно больше людей оставалось в Украине, чтобы внести свой вклад в оборонную борьбу и поддерживать украинское общество», — отметила министр.

Кому из украинских мужчин будут предоставлять защиту

Ограничения не касаются мужчин, которые:

имеют документы об освобождении от военной службы,

прибывают по программе медицинской эвакуации,

самостоятельно заботятся о детях, находящихся с ними в Норвегии.

Украинцы, уже имеющие временную коллективную защиту, остаются под ее действием и не подпадают под новые ограничения.

Ранее сообщалось , что в Норвегии возросло количество трудоустроенных украинцев среди приехавших в страну с началом полномасштабной войны. По состоянию на конец 2025 года трудоустроены были 27 тысяч украинцев из прибывших в Норвегию из-за войны.

До этого Finance.ua отмечал , что, несмотря на ограничение выезда из Украины, за последний год в Германии фиксируют рост числа украинских мужчин в возрасте от 18 до 63 лет примерно на 52 тысячи.

