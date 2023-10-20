В ночь на 21 октября Приват24 не будет работать — Finance.ua

В ночь на 21 октября Приват24 не будет работать Сегодня 16:15 — Личные финансы

В ночь на 21 октября Приват24 не будет работать

В ночь на 21 октября ПриватБанк проводит регламентные работы: операции с картами будут на паузе до 5 утра.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

«Чтобы повысить качество и безопасность платежей, в ночь на 21 октября 2023 г. ПриватБанк проводит плановые регламентные работы процессингового центра», — сказано в сообщении.

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Во время проведения работ в субботу 21 октября с 00:00 до 5:00 утра временно будут недоступны операции с картами, платежи в Приват24, также «тайм-аут» будет продолжаться в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.

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