В ночь на 21 октября Приват24 не будет работать — Finance.ua
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В ночь на 21 октября Приват24 не будет работать

Личные финансы
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В ночь на 21 октября Приват24 не будет работать
В ночь на 21 октября Приват24 не будет работать
В ночь на 21 октября ПриватБанк проводит регламентные работы: операции с картами будут на паузе до 5 утра.
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
«Чтобы повысить качество и безопасность платежей, в ночь на 21 октября 2023 г. ПриватБанк проводит плановые регламентные работы процессингового центра», — сказано в сообщении.
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Во время проведения работ в субботу 21 октября с 00:00 до 5:00 утра временно будут недоступны операции с картами, платежи в Приват24, также «тайм-аут» будет продолжаться в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.
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По материалам:
Finance.ua
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