Какие штрафы за хранение дров — Finance.ua

Какие штрафы за хранение дров Сегодня 20:10 — Личные финансы

Какие штрафы за хранение дров

Верховная Рада ввела уголовную ответственность за хранение древесины без документов.

Об этом говорится в принятом законопроекте № 9665

За перевозку, хранение, сбыт деревьев, кустарников или древесины без документов, подтверждающих законность происхождения деревьев, кустарников или древесины, или с поддельными документами, полученными незаконным путем или содержащими заведомо ложные сведения, совершенные в значительном размере, будут карать штрафом от 34 тыс. до 51 тыс. гривен (2000−3000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Те же действия, совершенные повторно либо по предварительному сговору группой лиц, либо совершенные в большом размере караются штрафом от 170 тыс. до 340 тыс. гривен (10 000−20 000 нмдг) или лишением свободы сроком от пяти до семи лет.

Под значительным размером следует понимать стоимость деревьев, кустарников или древесины, которая составляет более 20 нмдг (340 гривен), а под большим размером — более 60 нмдг (1020 гривен).

Перевозка, хранение, сбыт деревьев, кустарников или древесины без документов, подтверждающих законность происхождения деревьев, кустарников или древесины, или с поддельными документами, полученными незаконным путем или содержащими заведомо ложные сведения, караются штрафом от 510 до 1020 гривен (30−60 нмдг).

Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за одно из нарушений, караются штрафом от 1,3 тыс. до 1,5 тыс. гривен (80−90 нмдг).

УНІАН По материалам:

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