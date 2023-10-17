ПриватБанк запустил инкассо старой инвалюты в тестовом режиме: сколько стоит услуга — Finance.ua

ПриватБанк запустил инкассо старой инвалюты в тестовом режиме: сколько стоит услуга Сегодня 13:02 — Валюта

ПриватБанк запустил инкассо старой инвалюты в тестовом режиме: сколько стоит услуга

Государственный ПриватБанк запустил услугу по приему на инкассо старых (изношенных) иностранных банкнот.

Об этом сообщает портал «Минфин».

«Услуга по инкассо для инвалюты запущена в тестовом режиме только в Днепре. Установлен тариф на уровне 10% от суммы. Распространение сервиса по всей сети отделений должно состояться до конца октября», — рассказали в банке.

В настоящее время изношенную инвалюту на инкассо принимают немногие украинские банки.

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Тарифы и сроки предоставления услуги в разных банках (банкноты могут проходить экспертизу и вывозиться для этого за границу):

Райффайзен Банк — 7% суммы (день в день или несколько дней, в зависимости от состояния банкноты);

ПриватБанк — 10% суммы;

ПУМБ — 12% суммы (до 6 месяцев);

Аккордбанк — 15% суммы, минимум 100 грн (день в день или с отсрочкой);

Кредобанк — 15% суммы, не менее 150 грн (день в день), работает только по польскому злотому;

Ощадбанк — 20% суммы (до 6 месяцев);

Первый инвестиционный банк (PIN Bank) — 15% суммы (до 3 месяцев);

МТБ Банк — 50% от суммы, минимум 100 грн (день в день).

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