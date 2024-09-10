В Нидерландах предлагают не продлевать вид на жительство украинских беженцев — Finance.ua

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В Нидерландах предлагают не продлевать вид на жительство украинских беженцев

Мир
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В Нидерландах предлагают не продлевать вид на жительство украинских беженцев
В Нидерландах предлагают не продлевать вид на жительство украинских беженцев
Лидер Партии свободы Нидерландов Геерт Уилдерс выступил с предложением не продлевать разрешение на проживание и трудоустройство в ЕС для беженцев из Украины.
Об этом пишет ua.media.eu.
Уилдерс считает, что такой шаг будет мотивировать украинских призывников возвращаться домой для защиты и восстановления страны.

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«В понедельник лидер PVV заявил, что срок временной защиты для украинских беженцев, дающий им право жить и работать в ЕС, либо не должен быть продлен позже марта 2025 года, либо должен быть закончен раньше», — цитирует издание Dutch News слова политика.
Уилдерс отметил, что Нидерланды уже ощущают перенаселенность. Страна больше не в состоянии принимать беженцев.

Помощь беженцам в Нидерландах

Взрослые и дети могут получать месячную помощь. Она состоит из:
  • помощи на одежду и личные расходы, которую получают все беженцы;
  • помощи на питание. Беженцы, не получающие питание в муниципальном центре приема, получают пособие на приобретение пищи самостоятельно. Меньшие семьи получают больше денег на человека, чем большие семьи;
  • дополнительной помощи. Беженцы, проживающие в принимающей семье, получают дополнительную помощь в дополнение к пособиям на питание и одежду. Они могут использовать эти деньги, например, чтобы заплатить за проезд в общественном транспорте, посетить семью или заняться спортом. Они также могут использовать ее для уплаты взноса на расходы принимающей семьи, но это не обязательно.
На одного беженца платят:
  • надбавку на одежду — 60,71 евро
  • помощь на питание — 242,48 евро
  • дополнительную надбавку — 80,91 евро
Ранее сообщалось, что украинцам, которые из-за полномасштабного вторжения россии в Украину оказались в Нидерландах, вскоре придется платить личный взнос в 350 евро.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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