В Нидерландах предлагают не продлевать вид на жительство украинских беженцев — Finance.ua

В Нидерландах предлагают не продлевать вид на жительство украинских беженцев Сегодня 08:12 — Мир

В Нидерландах предлагают не продлевать вид на жительство украинских беженцев

Лидер Партии свободы Нидерландов Геерт Уилдерс выступил с предложением не продлевать разрешение на проживание и трудоустройство в ЕС для беженцев из Украины.

Об этом пишет ua.media.eu.

Уилдерс считает, что такой шаг будет мотивировать украинских призывников возвращаться домой для защиты и восстановления страны.

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«В понедельник лидер PVV заявил, что срок временной защиты для украинских беженцев, дающий им право жить и работать в ЕС, либо не должен быть продлен позже марта 2025 года, либо должен быть закончен раньше», — цитирует издание Dutch News слова политика.

Уилдерс отметил, что Нидерланды уже ощущают перенаселенность. Страна больше не в состоянии принимать беженцев.

Помощь беженцам в Нидерландах

Взрослые и дети могут получать месячную помощь. Она состоит из:

помощи на одежду и личные расходы, которую получают все беженцы;

помощи на питание. Беженцы, не получающие питание в муниципальном центре приема, получают пособие на приобретение пищи самостоятельно. Меньшие семьи получают больше денег на человека, чем большие семьи;

дополнительной помощи. Беженцы, проживающие в принимающей семье, получают дополнительную помощь в дополнение к пособиям на питание и одежду. Они могут использовать эти деньги, например, чтобы заплатить за проезд в общественном транспорте, посетить семью или заняться спортом. Они также могут использовать ее для уплаты взноса на расходы принимающей семьи, но это не обязательно.

На одного беженца платят:

надбавку на одежду — 60,71 евро

помощь на питание — 242,48 евро

дополнительную надбавку — 80,91 евро

Ранее сообщалось , что украинцам, которые из-за полномасштабного вторжения россии в Украину оказались в Нидерландах, вскоре придется платить личный взнос в 350 евро.

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