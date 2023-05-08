В Независимой ассоциации банков прогнозируют снижение учетной ставки до конца года — Finance.ua

В Независимой ассоциации банков прогнозируют снижение учетной ставки до конца года Сегодня 09:15

В конце года в Украине сформируются предпосылки для снижения ставки рефинансирования НБУ, что положительно отразится на кредитовании бизнеса.

Об этом сообщила председатель совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

Коробкова привлекла внимание к положительным тенденциям, связанным с постепенным снижением инфляционных показателей.

«Определенный рост цен все же продолжается, но видим, что в марте инфляция замедлилась до 21,3% (в годовом измерении. — Ред.) против 26% в начале года, а апрельский показатель — на уровне 19% (официальных данных пока нет). И, несмотря на ожидаемый рост цен на нефтепродукты в связи с возвратом к довоенной системе налогообложения и возможное повышение тарифов на электроэнергию, ожидаем дальнейшего замедления инфляции», — сказала глава совета ассоциации.

Она напомнила, что, согласно обновленному инфляционному прогнозу НБУ, этот показатель снизится до 14,8% в конце года.

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Это, по словам эксперта, не означает «автоматического» снижения цен. Но почти гарантирует, что темпы их роста замедлятся.

«Таким образом, будут основания для снижения учетной ставки НБУ, что, между прочим, будет способствовать кредитованию и дальнейшему развитию бизнеса. Тем более что многие банки уже сейчас внедряют новые заемные программы с компенсацией процентных ставок, а государственная целевая программа „Доступные кредиты 5-7-9%“ постоянно трансформируется и адаптируется под нужды заемщиков», — сказала Коробкова.

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Как сообщалось, в конце апреля Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 25%. Информируя об этом, председатель правления НБУ Андрей Пышный спрогнозировал начало цикла снижения этого ключевого показателя в четвертом квартале 2023 года.

Нацбанк поднял ставку рефинансирования до 10% в январе прошлого года, а с июня резко повысил ее до 25%.

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Укрінформ По материалам:

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