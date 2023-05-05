Когда в Украине повысят тарифы на коммуналку: прогноз НБУ — Finance.ua
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Когда в Украине повысят тарифы на коммуналку: прогноз НБУ

Личные финансы
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Когда в Украине повысят тарифы на коммуналку: прогноз НБУ
Когда в Украине повысят тарифы на коммуналку: прогноз НБУ
Потребность приведения административных цен и тарифов к их экономически обоснованному уровню станет основным фактором роста инфляции в Украине в последующие годы.
Об этом свидетельствует «Инфляционный отчет» Национального банка (апрель 2023 года).
«На прогнозном горизонте уровень административной инфляции будут определять, прежде всего, правительственные решения по приведению тарифов на услуги ЖКХ к рыночным уровням в связи с потребностью устранения дисбалансов в энергетическом секторе», — говорится в обзоре.
Когда в Украине повысят тарифы на коммуналку: прогноз НБУ
Учитывая высокую социальную значимость тарифов, ожидается, что их повышение будет поэтапным и продлится несколько лет, а также будет сопровождаться расширением социальной поддержки, отмечают эксперты НБУ.
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Прогноз НБУ учитывает возможное повышение тарифов на э/э для бытовых потребителей в текущем году. Предполагается, что мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение завершится только в следующем году.

Справка Finance.ua:

  • В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду для населения. Действие моратория не распространяется на холодную воду и электроэнергию;
  • в Украине рассматривают варианты повышения цены на электроэнергию для населения. Следовательно, украинцы могут платить уже в мае за киловатт-час более 5,5 гривны.
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По материалам:
РБК-Україна
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