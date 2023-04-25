Тарифы на электроэнергию не изменятся до июня — Finance.ua

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Тарифы на электроэнергию не изменятся до июня

Личные финансы
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Тарифы на электроэнергию не изменятся до июня
Тарифы на электроэнергию не изменятся до июня
Кабинет Министров на заседании во вторник, 25 апреля, продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения еще на месяц — до конца мая.
Об этом сообщил представитель правительства в Раде Тарас Мельничук в Telegram.
«Правительство продлевает льготную цену на электроэнергию для населения еще на месяц», — сказал премьер на заседании правительства во вторник.
Цена на электроэнергию для населения до июня будет составлять в 1,44 грн/кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч в зависимости от потребления (до 250 кВт-ч и более 250 кВт-ч соответственно).
Как сообщил представитель правительства в ВРУ Мельничук, правительство внесло изменения в постановление КМУ от 05.06.2019 N 483 «Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии».
«Продлено с целью социальной защиты населения от повышения цен (тарифов) на электрическую энергию для бытовых потребителей в условиях военного положения в Украине действие фиксированной цены на электрическую энергию для бытовых потребителей до 31 мая 2023 года», — добавил он.
До этого Кабмин сохранил фиксированную цену на электроэнергию для населения до 30 апреля 2023 года.
Напомним, глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Константин Ущаповский заявил, что сейчас рассматривается несколько вариантов установления новых тарифов на электроэнергию.
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По материалам:
Економічна Правда
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