Тарифы на электроэнергию не изменятся до июня — Finance.ua

Тарифы на электроэнергию не изменятся до июня Сегодня 16:16 — Личные финансы

Тарифы на электроэнергию не изменятся до июня

Кабинет Министров на заседании во вторник, 25 апреля, продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения еще на месяц — до конца мая.

Об этом сообщил представитель правительства в Раде Тарас Мельничук в Telegram

«Правительство продлевает льготную цену на электроэнергию для населения еще на месяц», — сказал премьер на заседании правительства во вторник.

Цена на электроэнергию для населения до июня будет составлять в 1,44 грн/кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч в зависимости от потребления (до 250 кВт-ч и более 250 кВт-ч соответственно).

Как сообщил представитель правительства в ВРУ Мельничук, правительство внесло изменения в постановление КМУ от 05.06.2019 N 483 «Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии».

«Продлено с целью социальной защиты населения от повышения цен (тарифов) на электрическую энергию для бытовых потребителей в условиях военного положения в Украине действие фиксированной цены на электрическую энергию для бытовых потребителей до 31 мая 2023 года», — добавил он.

До этого Кабмин сохранил фиксированную цену на электроэнергию для населения до 30 апреля 2023 года.

Напомним, глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Константин Ущаповский заявил , что сейчас рассматривается несколько вариантов установления новых тарифов на электроэнергию.

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Економічна Правда По материалам:

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