В НБУ высказались о возвращении к рыночному курсу гривны — Finance.ua

В НБУ высказались о возвращении к рыночному курсу гривны Сегодня 14:01 — Валюта

В НБУ высказались о возвращении к рыночному курсу гривны

В ближайшее время о переходе от установленного официального к свободному курсу валют в Украине речь не идет. Это может оказаться дополнительным шоком для украинской экономики.

Об этом высказалась первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью « Главкому ».

По ее словам, НБУ с 21 июля повысил официальный курс на 25% — до 36,57 грн/долл., чтобы уменьшить дисбаланс на валютном рынке:

«Нам нужно было „перепривязать“ курс на уровне, который участники рынка сочли бы равновесным даже чисто психологически», — отметила она.

Рожкова добавила, что о возвращении к классическому плавающему курсообразованию в короткой перспективе в НБУ никогда не говорили:

«Мы всегда подчеркивали, что сейчас, к сожалению, нет необходимой предпосылки: спрос и предложение валюты все еще слишком не сбалансированы... При имеющемся значительном дисбалансе переход к рыночному или плавающему курсу сейчас стал бы дополнительным шоком для экономики».

Справка Finance.ua:

21 июля НБУ установил официальный курс гривны по отношению к доллару США 36,5686 грн/долл. США;

НБУ с 27 июля разрешил банкам продавать в наличном сегменте валютного рынка половину купленной у украинцев с 13 апреля безналичной валюты дополнительно к продаже приобретенной с этой же даты наличной валюты;



на наличном валютном рынке Украины в ближайшее время ожидается уменьшение колебаний;

обменникам запретили размещать данные по курсам валют на улицах.

УНІАН По материалам:

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