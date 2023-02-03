В НБУ спрогнозировали цены на бензин в 2023 году — Finance.ua
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В НБУ спрогнозировали цены на бензин в 2023 году

Энергетика
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Как пишет НБУ в «Инфляционном отчете», в 2023 году одним из основных факторов подорожания горючего станет ожидаемый возврат системы его налогообложения на довоенный уровень. Это подпитает и общую инфляцию из-за эффектов переноса стоимости горючего на стоимость других товаров и услуг, в том числе транспортных.
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Об этом сообщается в «Инфляционном отчете» Национального банка Украины (январь 2023 года).
В дальнейшем цены на топливо стабилизируются благодаря постепенному снижению мировых цен на нефть.
С 2024 года топливная компонента как напрямую, так и через вторичные эффекты будет способствовать торможению общей инфляции.
По данным НБУ, увеличение спроса на горючее, в том числе для генераторов, ускорило его подорожание в конце 2022 года (до 69,4% г/г в декабре).
Напомним, самый дешевый в мире бензин в Венесуэле — всего $0,02 за литр. Причин тому несколько. Во-первых, Венесуэла является одним из крупнейших поставщиков нефти в мире, во-вторых, в стране действует государственная программа субсидирования.
В каких странах бензин стоит до одного доллара:
  • Кувейт ($0,28),
  • Иран ($0,36),
  • Бахрейн ($0,37),
  • Египет ($0,37),
  • Нигерия ($0,44),
  • Казахстан,
  • Малайзия ($0,46),
  • Гаити ($0,48).
  • В Украине литр бензина в среднем стоит $1,34. Аналогичная цена в Боливии и Соединенном Королевстве. В Штатах литр бензина стоит $1,01.
А самый дорогой бензин — более двух долларов за литр продается в Греции ($2), Швейцарии ($2,03), Дании (2,09), Нидерландах ($2,14), Норвегии ($2,2), Исландии ($2,35), Мальте ($2,7), Кипре ($2,88), Гонконге ($2,95).

Справка Finance.ua:

  • По данным Госстата, в декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 бензин А-92 подорожал на 68,6% до 50,0 гривен за литр, бензин А-95 на 68,5% до 51,3 гривны за литр. Дизельное топливо подорожало на 85,7% — до 55,0 гривен за литр.
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По материалам:
Finance.ua
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