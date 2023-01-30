Что будет с ценами на бензин и дизель Украине: прогноз до конца зимы — Finance.ua

Что будет с ценами на бензин и дизель Украине: прогноз до конца зимы Сегодня 19:03 — Энергетика

Что будет с ценами на бензин и дизель Украине: прогноз до конца зимы

Цены на бензин, дизель и автогаз, активно снижавшиеся в конце января, должны стабилизироваться. К концу зимы резких перемен не должно быть.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

«Я думаю, что рынок близок к точке стабилизации. Это показывает и уровень наценки, который легко рассчитать, видя оптовые цены», — сказал он.

По его словам, наблюдаемый сейчас уровень цен останется и в феврале.

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При этом Куюн не предусматривает существенных изменений в марте. «Это у нас почему-то принято считать, что посевная кампания начинается в марте. На самом деле, как показывает опыт последних лет, март это такой еще зимний месяц, на который никто еще особо не планирует», — рассказал он.

Также Куюн напомнил, что многие предприятия аграрного сектора стали самостоятельно снабжать себя топливом, став прямыми импортерами, а некоторые агропредприятия даже заглядывались на приобретение собственного флота, чтобы поставлять топливо.

Потому эксперт не видит проблем с топливом и во время посевной кампании весной 2023 года. «Все сделали выводы, и все в этом плане натолкнули», — добавил он.

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