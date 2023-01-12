Цены на бензин в мире: в каких странах самое дорогое и самое дешевое топливо — Finance.ua
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Цены на бензин в мире: в каких странах самое дорогое и самое дешевое топливо

Личные финансы
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Цены на бензин в мире: в каких странах самое дорогое и самое дешевое топливо
Цены на бензин в мире: в каких странах самое дорогое и самое дешевое топливо
Национальный банк прогнозирует, что горючее будет дорожать и в 2023 году, правда, уже меньшими темпами. Для украинского потребителя это существенное подорожание, но стоимость бензина в нашей стране все равно остается одной из самых низких в Европе. Сколько стоит бензин в разных странах, узнало «Слово и дело».
Самый дешевый в мире бензин в Венесуэле — всего $0,02 за литр. Причин тому несколько. Во-первых, Венесуэла является одним из крупнейших поставщиков нефти в мире, во-вторых, в стране действует государственная программа субсидирования.
В каких странах бензин стоит до одного доллара:
  • Кувейт ($0,28), Иран ($0,36),
  • Бахрейн (0,37 доллара США),
  • Египет ($0,37),
  • Нигерия ($0,44),
  • Казахстан, Малайзия ($0,46),
  • Гаити ($0,48),
  • Колумбия ($0,51),
  • Катар (0,55 доллара США),
  • Азербайджан (0,59),
  • Саудовская Аравия ($0,63),
  • Индонезия ($0,64),
  • Тринидад и Тобаго ($0,75),
  • Пуэрто-Рико, россия (по $0,85),
  • ОАЭ ($0,87),
  • Аргентина (0,88 доллара США),
  • Китай, Вьетнам (по $0,91),
  • Бразилия и Перу (по $0,93).
В Украине литр бензина в среднем стоит $1,34. Аналогичная цена в Боливии и Соединенном Королевстве. В Штатах литр бензина стоит $1,01.
Цены на бензин в мире: в каких странах самое дорогое и самое дешевое топливо
В Польше стоимость литра бензина составляет $1,47, во Франции, Венгрии и Португалии — $1,75, в Германии — $1,78, в Италии — $1,84.
Самый дорогой — более двух долларов за литр — бензин продается в Греции ($2), Швейцарии ($2,03), Дании (2,09), Нидерландах ($2,14), Норвегии ($2,2), Исландии ($2,35) , Мальте ($2,7), Кипре ($2,88), Гонконге ($2,95).
В Ливане литр бензина в среднем стоит $26,27. Рекордная стоимость — результат экономического кризиса, охватившего страну с 2019 года. Всемирный банк назвал его одним из самых плохих в мире за последние 150 лет. Страна испытывает, в частности, дефицит лекарств, горючего и электричества.
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По материалам:
Слово і Діло
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