Цены на бензин в мире: в каких странах самое дорогое и самое дешевое топливо — Finance.ua

Цены на бензин в мире: в каких странах самое дорогое и самое дешевое топливо Сегодня 19:07 — Личные финансы

Цены на бензин в мире: в каких странах самое дорогое и самое дешевое топливо

Национальный банк прогнозирует, что горючее будет дорожать и в 2023 году, правда, уже меньшими темпами. Для украинского потребителя это существенное подорожание, но стоимость бензина в нашей стране все равно остается одной из самых низких в Европе. Сколько стоит бензин в разных странах, узнало «Слово и дело».

Самый дешевый в мире бензин в Венесуэле — всего $0,02 за литр. Причин тому несколько. Во-первых, Венесуэла является одним из крупнейших поставщиков нефти в мире, во-вторых, в стране действует государственная программа субсидирования.

В каких странах бензин стоит до одного доллара:

Кувейт ($0,28), Иран ($0,36),

Бахрейн (0,37 доллара США),

Египет ($0,37),

Нигерия ($0,44),

Казахстан, Малайзия ($0,46),

Гаити ($0,48),

Колумбия ($0,51),

Катар (0,55 доллара США),

Азербайджан (0,59),

Саудовская Аравия ($0,63),

Индонезия ($0,64),

Тринидад и Тобаго ($0,75),

Пуэрто-Рико, россия (по $0,85),

ОАЭ ($0,87),

Аргентина (0,88 доллара США),

Китай, Вьетнам (по $0,91),

Бразилия и Перу (по $0,93).

В Украине литр бензина в среднем стоит $1,34. Аналогичная цена в Боливии и Соединенном Королевстве. В Штатах литр бензина стоит $1,01.

В Польше стоимость литра бензина составляет $1,47, во Франции, Венгрии и Португалии — $1,75, в Германии — $1,78, в Италии — $1,84.

Самый дорогой — более двух долларов за литр — бензин продается в Греции ($2), Швейцарии ($2,03), Дании (2,09), Нидерландах ($2,14), Норвегии ($2,2), Исландии ($2,35) , Мальте ($2,7), Кипре ($2,88), Гонконге ($2,95).

В Ливане литр бензина в среднем стоит $26,27. Рекордная стоимость — результат экономического кризиса, охватившего страну с 2019 года. Всемирный банк назвал его одним из самых плохих в мире за последние 150 лет. Страна испытывает, в частности, дефицит лекарств, горючего и электричества.

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Слово і Діло По материалам:

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