В НБУ сообщили о влиянии ИИ на экономические процессы и видение будущего Сегодня 09:44 — Финтех и Карты

В НБУ сообщили о влиянии ИИ на экономические процессы и видение будущего

Искусственный интеллект способен существенно повысить производительность в различных областях экономики и обеспечить дополнительный вклад в глобальный ВВП от 4% до 7% на горизонте 10 лет.

О влиянии ИИ на экономические процессы уже сейчас и видении будущего в этой сфере рассказал во время Forbes AI DAY первый заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук.

Большинство экономистов воспринимают ИИ как мощную технологическую волну, способную существенно повысить производительность, ускорить экономический рост и решить определенные экономические проблемы.

По его словам, еще рано говорить о полном пересмотре макроэкономических моделей. Радикальное изменение моделей возможно, когда ИИ полностью или почти полностью будет способен заменить человеческий когнитивный труд. Однако в ближайшие 5 — 10 лет мы будем говорить о стандартных макроэкономических моделях, которые расширяются дополнительным вкладом от ИИ.

«ИИ уже сейчас существенно меняет спрос на работников на entry level. Работа через ИИ не исчезнет, ​​однако она изменится, поэтому пока говорить о трансформации образования от ориентации на профессии до фокуса на развитие полезных навыков», — отметил Николайчук.

Замена людей

По его мнению, только от 3 до 7% человеческого труда могут быть полностью заменены ИИ, большинство задач можно существенно облегчить с помощью ИИ или они не могут быть автоматизированы. Однако, как показывает опыт Национального банка, нельзя полностью заменить аналитика ИИ. Однако с помощью инструментов ИИ можно усилить его производительность.

«Ключевое конкурентное преимущество украинских компаний в их адаптивности, способности работать в абсолютно чрезвычайных условиях, Украина готова к волне ИИ. Это подтверждает рейтинг Оксфорда о готовности правительств к внедрению ИИ, согласно которому наша страна приближается к развитым странам, занимая 40 место среди 159 стран», — отметил Сергей Николайчук.

Ранее Finance.ua писал , что согласно исследованию, 85% украинцев пользуются инструментами искусственного интеллекта постоянно или время от времени.

При этом уровень вовлеченности существенно зависит от возраста респондентов: среди самой молодой аудитории этот показатель достигает 60%, тогда как в старших возрастах всего 18%.

Подавляющее большинство пользователей не готовы платить за подписки на ИИ-сервисы. 79% респондентов пользуются бесплатными версиями, в то время как только 6% имеют платные инструменты. Еще 8% имели опыт платного использования, но отказались от него.

В то же время, основные институты Европейского Союза запретили своим сотрудникам использовать видео и изображения, созданные искусственным интеллектом, в официальных сообщениях.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.