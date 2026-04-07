В НБУ сообщили о влиянии ИИ на экономические процессы и видение будущего

Искусственный интеллект способен существенно повысить производительность в различных областях экономики и обеспечить дополнительный вклад в глобальный ВВП от 4% до 7% на горизонте 10 лет.
О влиянии ИИ на экономические процессы уже сейчас и видении будущего в этой сфере рассказал во время Forbes AI DAY первый заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук.
Большинство экономистов воспринимают ИИ как мощную технологическую волну, способную существенно повысить производительность, ускорить экономический рост и решить определенные экономические проблемы.
Читайте также
По его словам, еще рано говорить о полном пересмотре макроэкономических моделей. Радикальное изменение моделей возможно, когда ИИ полностью или почти полностью будет способен заменить человеческий когнитивный труд. Однако в ближайшие 5 — 10 лет мы будем говорить о стандартных макроэкономических моделях, которые расширяются дополнительным вкладом от ИИ.
Читайте также
«ИИ уже сейчас существенно меняет спрос на работников на entry level. Работа через ИИ не исчезнет, ​​однако она изменится, поэтому пока говорить о трансформации образования от ориентации на профессии до фокуса на развитие полезных навыков», — отметил Николайчук.

Замена людей

По его мнению, только от 3 до 7% человеческого труда могут быть полностью заменены ИИ, большинство задач можно существенно облегчить с помощью ИИ или они не могут быть автоматизированы. Однако, как показывает опыт Национального банка, нельзя полностью заменить аналитика ИИ. Однако с помощью инструментов ИИ можно усилить его производительность.
«Ключевое конкурентное преимущество украинских компаний в их адаптивности, способности работать в абсолютно чрезвычайных условиях, Украина готова к волне ИИ. Это подтверждает рейтинг Оксфорда о готовности правительств к внедрению ИИ, согласно которому наша страна приближается к развитым странам, занимая 40 место среди 159 стран», — отметил Сергей Николайчук.
Ранее Finance.ua писал, что согласно исследованию, 85% украинцев пользуются инструментами искусственного интеллекта постоянно или время от времени.
При этом уровень вовлеченности существенно зависит от возраста респондентов: среди самой молодой аудитории этот показатель достигает 60%, тогда как в старших возрастах всего 18%.
Подавляющее большинство пользователей не готовы платить за подписки на ИИ-сервисы. 79% респондентов пользуются бесплатными версиями, в то время как только 6% имеют платные инструменты. Еще 8% имели опыт платного использования, но отказались от него.
В то же время, основные институты Европейского Союза запретили своим сотрудникам использовать видео и изображения, созданные искусственным интеллектом, в официальных сообщениях.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Также по теме
Также по теме
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
