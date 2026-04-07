В НБУ сообщили о влиянии ИИ на экономические процессы и видение будущего
Искусственный интеллект способен существенно повысить производительность в различных областях экономики и обеспечить дополнительный вклад в глобальный ВВП от 4% до 7% на горизонте 10 лет.
О влиянии ИИ на экономические процессы уже сейчас и видении будущего в этой сфере рассказал во время Forbes AI DAY первый заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук.
Большинство экономистов воспринимают ИИ как мощную технологическую волну, способную существенно повысить производительность, ускорить экономический рост и решить определенные экономические проблемы.
По его словам, еще рано говорить о полном пересмотре макроэкономических моделей. Радикальное изменение моделей возможно, когда ИИ полностью или почти полностью будет способен заменить человеческий когнитивный труд. Однако в ближайшие 5 — 10 лет мы будем говорить о стандартных макроэкономических моделях, которые расширяются дополнительным вкладом от ИИ.
«ИИ уже сейчас существенно меняет спрос на работников на entry level. Работа через ИИ не исчезнет, однако она изменится, поэтому пока говорить о трансформации образования от ориентации на профессии до фокуса на развитие полезных навыков», — отметил Николайчук.
Замена людей
По его мнению, только от 3 до 7% человеческого труда могут быть полностью заменены ИИ, большинство задач можно существенно облегчить с помощью ИИ или они не могут быть автоматизированы. Однако, как показывает опыт Национального банка, нельзя полностью заменить аналитика ИИ. Однако с помощью инструментов ИИ можно усилить его производительность.
«Ключевое конкурентное преимущество украинских компаний в их адаптивности, способности работать в абсолютно чрезвычайных условиях, Украина готова к волне ИИ. Это подтверждает рейтинг Оксфорда о готовности правительств к внедрению ИИ, согласно которому наша страна приближается к развитым странам, занимая 40 место среди 159 стран», — отметил Сергей Николайчук.
Ранее Finance.ua писал, что согласно исследованию, 85% украинцев пользуются инструментами искусственного интеллекта постоянно или время от времени.
При этом уровень вовлеченности существенно зависит от возраста респондентов: среди самой молодой аудитории этот показатель достигает 60%, тогда как в старших возрастах всего 18%.
Подавляющее большинство пользователей не готовы платить за подписки на ИИ-сервисы. 79% респондентов пользуются бесплатными версиями, в то время как только 6% имеют платные инструменты. Еще 8% имели опыт платного использования, но отказались от него.
В то же время, основные институты Европейского Союза запретили своим сотрудникам использовать видео и изображения, созданные искусственным интеллектом, в официальных сообщениях.
Поделиться новостью
