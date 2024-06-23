В НБУ сообщили, что половина бизнеса в Украине кредитуется деньгами источников, альтернативных банковским (инфографика) — Finance.ua
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В НБУ сообщили, что половина бизнеса в Украине кредитуется деньгами источников, альтернативных банковским (инфографика)

Фондовый рынок
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В НБУ сообщили, что половина бизнеса в Украине кредитуется деньгами источников, альтернативных банковским (инфографика)
В НБУ сообщили, что половина бизнеса в Украине кредитуется деньгами источников, альтернативных банковским (инфографика)
Бизнес кредитуется средствами источников, альтернативных банковским.
Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности Национального банка за июнь 2024 года.
«Многие компании не пользуются банковскими ссудами, хотя и имеют высокую операционную рентабельность, поэтому являются желанными клиентами для банков. Половина из них финансируется из альтернативных источников», — говорится в отчете НБУ.
Источниками финансирования бизнес-операций и инвестирования в развитие компаний, по мнению экспертов НБУ, служат внешние заимствования и, в частности, внутригрупповые ссуды.

Бизнес пытается использовать собственный капитал

По наблюдениям специалистов НБУ, компании с высокими доходами и прибылями пытаются использовать для финансирования проектов и поддержки бизнеса собственную ликвидность, в частности, для поддержки оборотного капитала и инвестирования без привлечения ссуд.
В НБУ сообщили, что половина бизнеса в Украине кредитуется деньгами источников, альтернативных банковским (инфографика)

Какие отрасли работают в экономике без кредитов

Среди отраслей, где большинство бизнесов работает без заимствований на макроуровне и на уровне международных или зарубежных денежно-кредитных учреждений, наибольший процент составляют:
  • операции с недвижимостью — более 30% бизнесов;
  • транспорт — менее 30%;
  • услуги электрообеспечения и жилищно-коммунальные услуги — более 20%.
Меньше всего кредитуются в целом — за рубежом и в Украине — бизнесы, связанные с розничной торговлей. Этот показатель составляет до 6% бизнеса.
Напомним, по данным НБУ, гривневые накопления населения демонстрируют устойчивый рост с привычными сезонными колебаниями. Этот прирост обусловлен стремительным увеличением номинальных доходов и сохранением доверия к банкам.
По материалам:
Finance.ua
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