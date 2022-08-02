В НБУ рассказали, ждать ли нового банкопада — Finance.ua
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В НБУ рассказали, ждать ли нового банкопада

Казна и Политика
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В НБУ рассказали, ждать ли нового банкопада
В НБУ рассказали, ждать ли нового банкопада
Банкопадов не будет, потому что проведены соответствующие реформы. Украинцы доверяют банковской системе.
Об этом на брифинге в Медиацентре Украина заявил Василий Фурман, заместитель председателя Совета Национального Банка Украины, передает портал «Минфин».
«В первые дни войны НБУ ставил перед системой следующие цели: бесперебойная работа 24/7, сохранение средств физических и юридических лиц, и эта цель выполняется. Во время войны ВР приняла закон, гарантирующий 100% средств физлиц независимо от суммы. Это огромный плюс», — рассказал заместитель председателя Совета НБУ.
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По его словам, количество депозитов физических и юридических лиц в гривнах от 24 февраля увеличилось. Это указывает на доверие украинцев к банковской системе.
«Депозиты физических лиц с начала войны увеличились на 80 млрд грн, юридических лиц — на 55 млрд грн. Несколько уменьшились в долларах: на $1,1 млрд. В целом, граждане доверяют банковской системе», — рассказал Фурман.
В то же время выросли и показатели кредитования. В целом с начала года чистые гривневые безналичные кредиты увеличились на 11%. Больше всего, по словам Фурмана, выросли показатели по государственным программам кредитования.
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По материалам:
Мінфін.com.ua
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