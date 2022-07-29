«Альтернатива валютному ларьку»: в НБУ рассказали, чего ждать далее от учетной ставки — Finance.ua

«Альтернатива валютному ларьку»: в НБУ рассказали, чего ждать далее от учетной ставки Сегодня 12:02 — Кредит&Депозит

В ближайшее время Национальный банк Украины не планирует пересматривать уровень учетной ставки ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения.

Об этом в ходе Третьего всеукраинского валютного форума, организованного порталами Finance.ua и Минфин, заявил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин.

Кстати, приобрести полную запись форума можно по ссылке.

В вопросе учетной ставки, по словам Лупина, важным моментом является трансмиссия — механизм, который после роста учетной ставки обеспечивает рост ставок по депозитам, ценным бумагам, то есть процентных ставок в целом в экономике.

«Учетная ставка повышается для того, чтобы дать людям, у которых имеются сбережения в гривне, какую-то альтернативу. Сейчас особенно некуда инвестировать эту гривну. Люди должны иметь альтернативу „валютному ларьку“, чтобы снять давление с золото-валютных резервов», — объяснил представитель НБУ.

Он добавил, что если бы Министерство финансов повысило ставки по военным облигациям до уровня учетной ставки (25%), на эти бумаги значительно повысился бы спрос.

«Мне кажется, что трехмесячная доходность 25% в гривне может заставить людей задуматься разместить гривну, а не покупать валюту. Сейчас основная проблема — это трансмиссия. Минфин постепенно двигается, но темпы очень медленные», — отметил Алексей Лупин.

Он уточнил, что учетная ставка будет пока оставаться на нынешнем уровне, а регулятор будет работать над трансмиссией.

«Еще не повысились ставки даже до уровня учетной, поэтому в таких условиях повышать ее еще больше нет смысла», — резюмировал Лупин.

Справка Finance.ua:

2 июня Национальный банк с целью спасения гривневых доходов и сбережений украинцев повысил учетную ставку с 10% до 25%;

21 июля НБУ снова принял решение по учетной ставке, оставив ее без изменений. На уровне 25%, согласно базовому сценарию макроэкономического прогноза, ее будут держать по меньшей мере до ІІ квартала 2024 года;

впрочем, банковское сообщество ожидает, что осенью Нацбанк все же снизит учетную ставку по крайней мере до 20%. Детальнее об этом читайте в статье Finance.ua Есть ли смысл хранить деньги на депозите

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.