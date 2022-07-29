«Альтернатива валютному ларьку»: в НБУ рассказали, чего ждать далее от учетной ставки — Finance.ua
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«Альтернатива валютному ларьку»: в НБУ рассказали, чего ждать далее от учетной ставки

Кредит&Депозит
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В ближайшее время Национальный банк Украины не планирует пересматривать уровень учетной ставки ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения.
Об этом в ходе Третьего всеукраинского валютного форума, организованного порталами Finance.ua и Минфин, заявил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин.
Кстати, приобрести полную запись форума можно по ссылке.
В вопросе учетной ставки, по словам Лупина, важным моментом является трансмиссия — механизм, который после роста учетной ставки обеспечивает рост ставок по депозитам, ценным бумагам, то есть процентных ставок в целом в экономике.
«Учетная ставка повышается для того, чтобы дать людям, у которых имеются сбережения в гривне, какую-то альтернативу. Сейчас особенно некуда инвестировать эту гривну. Люди должны иметь альтернативу „валютному ларьку“, чтобы снять давление с золото-валютных резервов», — объяснил представитель НБУ.
Он добавил, что если бы Министерство финансов повысило ставки по военным облигациям до уровня учетной ставки (25%), на эти бумаги значительно повысился бы спрос.
«Мне кажется, что трехмесячная доходность 25% в гривне может заставить людей задуматься разместить гривну, а не покупать валюту. Сейчас основная проблема — это трансмиссия. Минфин постепенно двигается, но темпы очень медленные», — отметил Алексей Лупин.
Он уточнил, что учетная ставка будет пока оставаться на нынешнем уровне, а регулятор будет работать над трансмиссией.
«Еще не повысились ставки даже до уровня учетной, поэтому в таких условиях повышать ее еще больше нет смысла», — резюмировал Лупин.
Справка Finance.ua:
  • 2 июня Национальный банк с целью спасения гривневых доходов и сбережений украинцев повысил учетную ставку с 10% до 25%;
  • 21 июля НБУ снова принял решение по учетной ставке, оставив ее без изменений. На уровне 25%, согласно базовому сценарию макроэкономического прогноза, ее будут держать по меньшей мере до ІІ квартала 2024 года;
По материалам:
Finance.ua
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