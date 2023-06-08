В НБУ рассказали, сколько Украина живет без печати денег — Finance.ua

В НБУ рассказали, сколько Украина живет без печати денег Сегодня 15:02 — Казна и Политика

В НБУ рассказали, сколько Украина живет без печати денег

Украина уже полгода не использует инструмент эмиссии для покрытия бюджетных расходов.

Об этом заявил глава Национального банка Андрей Пышный во время мероприятия «Диалоги о восстановлении Украины».

По его словам, достичь этого удалось в том числе и благодаря тому, что с начала 2023 года украинское государство привлекло на внутреннем долговом рынке в 1,5 раза больше, чем за весь прошлый год.

«Это позволило профинансировать потребности украинского бюджета. Хорошая новость состоит в том, что мы уже полгода живем без эмиссии, имея рекордный дефицит бюджета, который финансируется и за счет международной поддержки, и за счет внутренних заимствований, и за счет предпринимателей, уплачивающих налоги» , — отметил он.

Напомним, в марте Пышный заявлял, что Украина больше не будет «печатать деньги» для покрытия бюджетных расходов, поскольку это слишком опасный инструмент. Он тогда отмечал, что регулятор займется поглощением избыточной ликвидности, для чего будут ужесточены резервные требования и постепенно будет возвращен плавающий курс национальной валюты.

В то же время в конце мая в НБУ сообщали , что не планируют отказываться от фиксированного валютного курса, но работают над созданием соответствующих условий.

Справка Finance.ua:

заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий заявлял, что в НБУ четко понимают, что фиксированный курс оптимален только при определенных условиях: когда все остальные режимы создают еще больше рисков и, возможно, негативных побочных эффектов;

в прогнозе Capital Times, который во время Invest Talk Summit презентовал директор по инвестициям и глава департамента R&D компании Артем Щербина, говорилось, что официальный курс к концу текущего года изменится с текущего показателя 36,56 грн/долл. в сторону увеличения.



УНІАН По материалам:

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