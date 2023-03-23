В НБУ рассказали, повлияет ли мировой банковский кризис на Украину — Finance.ua
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В НБУ рассказали, повлияет ли мировой банковский кризис на Украину

Казна и Политика
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В НБУ рассказали, повлияет ли мировой банковский кризис на Украину
В НБУ рассказали, повлияет ли мировой банковский кризис на Украину
В Национальном банке Украины оценили угрозы для украинского банковского сектора банкротство крупных банков Соединенных Штатов и Европы. Там уже закрылось несколько финучреждений.
Об этом сообщает Новости.Live со ссылкой на «НВ».

Угрозы от банкопада

По словам главы НБУ Андрея Пышного, на данном этапе экономисты не видят существенных угроз украинской банковской сфере.
«Пока мы не ожидаем значительного влияния для Украины, поскольку при текущих условиях мы не являемся активным участником мировых финансовых рынков... Впрочем, традиционно мы тщательно проанализируем все возможные эффекты и риски и учтем их в обновленном апрельском макропрогнозе НБУ», — пояснил чиновник.
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Он не считает, что мировой банковский кризис каким-то образом может повлиять на международную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов и стран Европейского Союза. Объем финансовой поддержки заложен в планы государств на текущий год.

Банковский кризис

Напомним, в США очередному банку грозит банкротство. Акции калифорнийского First Republic Bank упали на 70% в последние несколько сессий на фоне новостей о крахе двух финучреждений в стране.
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После крушения одного из крупнейших банков США по объему активов Silicon Valley Bank (SVB), акции мирового финансового сектора потеряли 465 миллиардов долларов рыночной стоимости. Инвесторы опасаются вкладываться в облигации.

Банкопад в США и мире: ждать ли нового финансового кризиса 🧐

По материалам:
Novyny.live
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