В НБУ рассказали о возврате требований к капиталу банков согласно директивам ЕС — Finance.ua

В НБУ рассказали о возврате требований к капиталу банков согласно директивам ЕС Сегодня 16:34 — Валюта

Как будет происходить возврат отсроченных из-за военного положения требований к капиталу банков, рассказала директор Департамента финансовой стабильности Первин Дадашова.

В капитале будут учитываться рыночный риск и проведение банками ICAAP (внутреннего процесса оценки достаточности капитала). Сейчас удачный момент для таких изменений ввиду рисков повышенной волатильности на рынке в условиях долгой войны и способности банков поддерживать и даже наращивать капитал благодаря высокой доходности.

Согласно действующим правилам банки покрывают капиталом только кредитный, валютный и частично операционный риски, напомнила Первин Дадашова.

Национальный банк уже разработал методику оценки минимальных требований к капиталу на покрытие рыночного риска, основываясь на рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору, и рассчитывает на ее реализацию в 2024 году. Тестовый период начнется в ближайшее время.

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В каких пределах будет введено покрытие рыночного риска капиталом (полностью или частично) и конкретные сроки зависят от результатов тестового периода, отметила Первин Дадашова, но в любом случае эти требования должны быть для полноценной интеграции в Евросоюз. Введение ICAAP для банков будет осуществляться параллельно с введением минимальных требований к капиталу с учетом рыночного риска.

Национальный банк ожидает отчеты банков по ICAAP в следующем году. В то же время, процесс оценки рисков и достаточности капитала для их покрытия банки должны проводить уже сейчас в рамках подготовки бюджета на следующий год, чтобы в случае необходимости откорректировать бизнес-модель с точки зрения риск-аппетитов.

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