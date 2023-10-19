В НБУ рассказали о возврате требований к капиталу банков согласно директивам ЕС — Finance.ua
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В НБУ рассказали о возврате требований к капиталу банков согласно директивам ЕС

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Как будет происходить возврат отсроченных из-за военного положения требований к капиталу банков, рассказала директор Департамента финансовой стабильности Первин Дадашова.
В капитале будут учитываться рыночный риск и проведение банками ICAAP (внутреннего процесса оценки достаточности капитала). Сейчас удачный момент для таких изменений ввиду рисков повышенной волатильности на рынке в условиях долгой войны и способности банков поддерживать и даже наращивать капитал благодаря высокой доходности.
Согласно действующим правилам банки покрывают капиталом только кредитный, валютный и частично операционный риски, напомнила Первин Дадашова.
Национальный банк уже разработал методику оценки минимальных требований к капиталу на покрытие рыночного риска, основываясь на рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору, и рассчитывает на ее реализацию в 2024 году. Тестовый период начнется в ближайшее время.
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В каких пределах будет введено покрытие рыночного риска капиталом (полностью или частично) и конкретные сроки зависят от результатов тестового периода, отметила Первин Дадашова, но в любом случае эти требования должны быть для полноценной интеграции в Евросоюз. Введение ICAAP для банков будет осуществляться параллельно с введением минимальных требований к капиталу с учетом рыночного риска.
Национальный банк ожидает отчеты банков по ICAAP в следующем году. В то же время, процесс оценки рисков и достаточности капитала для их покрытия банки должны проводить уже сейчас в рамках подготовки бюджета на следующий год, чтобы в случае необходимости откорректировать бизнес-модель с точки зрения риск-аппетитов.
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По материалам:
Finance.ua
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