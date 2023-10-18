Украинцы держат наличными свыше 100 млрд долларов: данные на осень — Finance.ua

Украинцы держат наличными свыше 100 млрд долларов: данные на осень Сегодня 09:01 — Валюта

Украинцы держат наличными свыше 100 млрд долларов: данные на осень

Общая сумма наличной иностранной валюты вне банков в Украине составляет 116 млрд долларов. Это сбережения граждан и бизнеса.

Об этом сообщил член Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в Facebook.

«Домашние хозяйства и бизнес основную часть своих финансовых активов удерживают в иностранной валюте», — написал он.

По его информации, по состоянию на 1 сентября 2023 года финансовые активы в виде наличной иностранной валюты, валютных банковских депозитов и ОВГЗ в иностранной валюте составили 136 млрд долларов.

Как отметил Данилишин, в течение войны доля валютных активов в общих финансовых активах бизнеса и населения выросла на 4 п.п. (с 65% по состоянию на 1 января 2022 г. до 69% по состоянию на 1 сентября 2023 г.).

«Более 85% валютных активов составляет наличная иностранная валюта (116 млрд долларов)», — написал он и добавил, что «это валюта вне банков».

Гривневые финансовые активы в структуре финансовых активов населения и бизнеса составляют 31%, из них в свою очередь на наличную гривну приходится 31%, на срочные вклады населения — 11%, на срочные вклады бизнеса — 11%, на текущие счета 42%, сообщил Данилишин.

Справка Finance.ua:

интервенции НБУ по продаже валюты после отмены фиксированного курса способствовали укреплению гривны и снизили нервозность. В дальнейшем регулятор может позволить национальной валюте несколько ослабнуть, сократив свое присутствие на рынке. Такой прогноз сделали аналитики ICU;

Нацбанк укрепил официальный курс гривны, повысив его на 3,00 копейки по состоянию на 10 октября. Согласно опубликованным данным, с завтрашнего дня гривна будет стоить 36,5527 UAH/USD.



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