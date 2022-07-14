В НБУ рассказали, как скажется на Украине падение курса евро к доллару — Finance.ua

В НБУ рассказали, как скажется на Украине падение курса евро к доллару Сегодня 15:05 — Валюта

В НБУ рассказали, как скажется на Украине падение курса евро к доллару

Евро дешевеет по отношению к доллару США на мировых рынках и впервые с 2002 года достиг паритета. Впрочем, это не будет оказывать существенного влияния на объем валютной выручки от украинского экспорта, поскольку курс сейчас играет второстепенную роль.

Об этом говорится в ответе пресс-службы Национального банка Украины (НБУ) по запросу РБК-Украина.

Как отметили в НБУ, основной причиной динамики курса евро к доллару являются негативные ожидания по поводу возможной рецессии в Еврозоне, учитывая рекордную инфляцию и высокие цены на энергоресурсы. Дополнительно влияет на усиление монетарных условий Федеральной резервной системой, тогда как Европейский центральный банк лишь сигнализирует о повышении ставок в экономике.

Влияние курса на Украину

В то же время с начала полномасштабной войны доля экспорта в Европу в общем экспорте из Украины существенно выросла, учитывая переориентацию транспортировки экспорта на наземные пути в Европу в результате блокирования Черного моря. Если в 2021 году она составляла менее 40%, то в марте-мае 2022 года увеличилась до 75%. География импорта товаров в Украину сильно не изменилась.

По оценкам Национального банка, ослабление евро к доллару США не будет оказывать существенного влияния на динамику экспорта из Украины и соответственно на объемы валютной выручки. «Основные факторы, сдерживающие сейчас экспорт из Украины, — усложненная логистика и потеря части производственных мощностей. Курс, по которому проводятся экспортные операции, в таких условиях играет второстепенную роль», — говорится в ответе.

Это подтверждается изменением структуры поступлений от экспортных операций с начала войны. «Несмотря на то, что евро ослаблялся к доллару США, объемы валютных поступлений за экспорт в долларах США за последние пять месяцев уменьшились в среднем на 11%, а в евро наоборот — увеличились в среднем на те же 11%. Это связано, в частности, с увеличением доли экспорта в Европу», — добавили в НБУ.

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Кто выиграет от падения евро? Как отметили в НБУ, укрепление гривны к евро облегчит жизнь украинцам за рубежом, которые рассчитываются гривневыми картами. Это также снизит стоимость импорта для Украины из Еврозоны и может повлиять на рост его объемов.

Долгосрочная перспектива

В долгосрочной перспективе существуют риски ослабления позиций украинских экспортеров по сравнению с товаропроизводителями в ЕС из-за ревальвации гривны к евро, учитывая, что доля экспорта в Еврозону возросла, отметили в НБУ.

«В то же время сейчас, как и отмечалось выше, курс операций будет играть второстепенную роль, в то время как будут определять темпы оживления экспорта восстановление предприятий и решение логистических проблем», — добавили в НБУ.

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