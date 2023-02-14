В НБУ ожидают увеличения поступлений от трудовых мигрантов в Украину — Finance.ua
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В НБУ ожидают увеличения поступлений от трудовых мигрантов в Украину

Казна и Политика
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В НБУ ожидают увеличения поступлений от трудовых мигрантов в Украину
В НБУ ожидают увеличения поступлений от трудовых мигрантов в Украину
Национальный банк прогнозирует увеличение переводов трудовых мигрантов в Украину в 2023 году до 16 млрд долларов. Это связано с тем, что люди будут больше трудоустраиваться.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью изданию «Экономическая правда».
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Как отметил Николайчук, в 2022 году было зафиксировано весьма незначительное снижение переводов из-за границы, примерно на 7% до 13 млрд долларов.
«Мы считаем, что в 2023 году украинцы будут активно трудоустраиваться и смогут отправлять часть средств в Украину. Учитывая этот фактор, на 2023 год закладываем рост переводов до 16 млрд долларов», — сказал он.

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По материалам:
РБК-Україна
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