В НБУ ожидают увеличения поступлений от трудовых мигрантов в Украину — Finance.ua

В НБУ ожидают увеличения поступлений от трудовых мигрантов в Украину Вчера 16:34 — Казна и Политика

В НБУ ожидают увеличения поступлений от трудовых мигрантов в Украину

Национальный банк прогнозирует увеличение переводов трудовых мигрантов в Украину в 2023 году до 16 млрд долларов. Это связано с тем, что люди будут больше трудоустраиваться.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью изданию « Экономическая правда ».

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Как отметил Николайчук, в 2022 году было зафиксировано весьма незначительное снижение переводов из-за границы, примерно на 7% до 13 млрд долларов.

«Мы считаем, что в 2023 году украинцы будут активно трудоустраиваться и смогут отправлять часть средств в Украину. Учитывая этот фактор, на 2023 год закладываем рост переводов до 16 млрд долларов», — сказал он.

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