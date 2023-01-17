Украинцы стали переводить меньше денег из-за границы и больше тратить там — Finance.ua
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Украинцы стали переводить меньше денег из-за границы и больше тратить там

Личные финансы
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Украинцы стали переводить меньше денег из-за границы и больше тратить там
Украинцы стали переводить меньше денег из-за границы и больше тратить там
Из-за полномасштабной российской агрессии за границу вынуждены были уехать более 11 млн украинцев. Такая волна миграции оказала существенное влияние на экономику Украины. Вероятно, впервые в 2022 году граждане потратили больше денег за границей, чем перевели в Украину.
Об этом пишет «Слово и дело».
В течение 2021 года работники перевели в Украину более 14 млрд долларов, в среднем ежемесячно поступало около 1,2 млрд долларов.

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В январе-феврале 2022 года объем переводов вырос на 11,3% и 5,5% соответственно. Затем объем переведенных из-за границы в Украину средств стал падать по сравнению с 2021 годом, самое существенное падение было в марте — минус 18,8%.
В апреле украинцы перевели на родину на 11,7% меньше средств, в мае — на 5,8% меньше, в июне — на 9%, в июле — на 9,2%, в августе — 3,8%, в сентябре — на 2,5%, в октябре — на 6%, в ноябре — на 9,4% меньше.

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Таким образом, в январе-ноябре украинцы перевели из-за границы почти 12 млрд долларов — на 5,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (данных за декабрь еще нет).
В то же время, по данным Нацбанка, расходы украинцев за границей рекордно выросли. В 2021 году украинцы потратили 6,25 млрд долларов, а в прошлом году только в январе-октябре — 16,2 млрд (+208,6%).
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Так, в марте 2022-го по сравнению с мартом 2021-го расходы украинцев за границей выросли на 233,3% и составили 1,5 млрд долларов. В апреле украинцы потратили 1,7 млрд долларов (+277,8%), в мае — 1,95 млрд (+290%), в июне — 2 млрд (+263,6%), в июле — 2 млрд (+ 233,3%), в августе — 1,95 млрд (+187,6%), в сентябре — 2 млрд (+207,7%), в октябре — 2 млрд (+263,6%). Данных за ноябрь-декабрь пока нет.
Инфографика: &laquo;Слово и&nbsp;дело&raquo;
Инфографика: «Слово и дело»

Открытие счета и денежные переводы за границей 💵

По материалам:
Слово і Діло
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