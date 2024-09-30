В НБУ объяснили, почему спал ажиотаж на валютном рынке — Finance.ua

В НБУ объяснили, почему спал ажиотаж на валютном рынке
Валютные и вербальные интервенции НБУ в июле-августе успокоили ситуацию на валютном рынке и способствовали уменьшению колебаний обменного курса гривны.
Об этом сообщается со ссылкой на итоги заседания Комитета по монетарной политике (КМП) НБУ 18 сентября, во время которого было поддержано решение сохранить учетную ставку на уровне 13,0%.
«Для сохранения контроля за ожиданиями и сдерживания давления на цены НБУ остается активным участником валютного рынка», — говорится в сообщении.
Как отметили в НБУ, достаточная доходность гривневых инструментов, невзирая на определенное снижение ставок в предыдущие месяцы, поддерживала спрос на инструменты в национальной валюте.
Способность НБУ обеспечивать устойчивость валютного рынка и в дальнейшем высокая. Благодаря внешнему финансированию международные резервы Украины в августе превысили 42 млрд долларов.
«Постепенно формируются контуры внешней помощи на следующие годы с учетом достижения соглашения на уровне персонала относительно пятого пересмотра программы расширенного финансирования с МВФ, а также прогресс в развитии механизма получения Украиной средств от обездвиженных российских активов», — добавили в НБУ.
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С декабря прошлого года НБУ последовательно повышал курс доллара, который вырос до исторического максимума 41,49 грн/доллар на 22 июля. На наличном рынке курс вырос до 42 гривен.
После этого в НБУ заявили, что рост доллара угрожает ценовой стабильности, и начали снижать курс. С этого времени курс колеблется в узком диапазоне 41−41,35 грн/доллар.
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