В НБУ объяснили, почему спал ажиотаж на валютном рынке — Finance.ua

В НБУ объяснили, почему спал ажиотаж на валютном рынке Сегодня 15:00 — Валюта

В НБУ объяснили, почему спал ажиотаж на валютном рынке

Валютные и вербальные интервенции НБУ в июле-августе успокоили ситуацию на валютном рынке и способствовали уменьшению колебаний обменного курса гривны.

Об этом сообщается со ссылкой на итоги заседания Комитета по монетарной политике ( КМП ) НБУ 18 сентября, во время которого было поддержано решение сохранить учетную ставку на уровне 13,0%.

«Для сохранения контроля за ожиданиями и сдерживания давления на цены НБУ остается активным участником валютного рынка», — говорится в сообщении.

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Как отметили в НБУ, достаточная доходность гривневых инструментов, невзирая на определенное снижение ставок в предыдущие месяцы, поддерживала спрос на инструменты в национальной валюте.

Способность НБУ обеспечивать устойчивость валютного рынка и в дальнейшем высокая. Благодаря внешнему финансированию международные резервы Украины в августе превысили 42 млрд долларов.

«Постепенно формируются контуры внешней помощи на следующие годы с учетом достижения соглашения на уровне персонала относительно пятого пересмотра программы расширенного финансирования с МВФ, а также прогресс в развитии механизма получения Украиной средств от обездвиженных российских активов», — добавили в НБУ.

С декабря прошлого года НБУ последовательно повышал курс доллара , который вырос до исторического максимума 41,49 грн/доллар на 22 июля. На наличном рынке курс вырос до 42 гривен.

После этого в НБУ заявили, что рост доллара угрожает ценовой стабильности, и начали снижать курс. С этого времени курс колеблется в узком диапазоне 41−41,35 грн/доллар.

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