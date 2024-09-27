От 43 до 47 грн/$: аналитики определили возможные колебания курса гривни по проекту госбюджета-2025 — Finance.ua

От 43 до 47 грн/$: аналитики определили возможные колебания курса гривни по проекту госбюджета-2025 Сегодня 10:25 — Валюта

От 43 до 47 грн/$: аналитики определили возможные колебания курса гривни по проекту госбюджета-2025

Команда аналитиков «КИТ Group», одного из крупнейших операторов украинского рынка обмена валют , рассказала о возможных сценариях колебания курса гривни в 2025 году в пределах 44−46 грн/$. Такой прогноз базируется на проекте госбюджета на следующий год, рассчитанном по среднегодовому курсу 45 грн/$.

Аналитики отмечают, что бюджетный среднегодовой курсовой ориентир не дает поводов для пессимизма: общая ситуация позволяет ожидать относительной прогнозируемости валютного рынка.

«Проект бюджета-2025 вносит больше ясности в курсовые ориентиры — заложен среднегодовой курс на уровне 45 грн/$. Это означает, что наиболее вероятным является возможное контролируемое колебание курса в течение года в пределах 44−46 грн/$, а возможные отдельные краткосрочные экстремумы до значений 43 или 47 грн/$ все равно позволят достичь целевого среднегодового курсового показателя 45 грн/$», — отмечают аналитики «КИТ Group».

По их оценке, курс гривни по отношению к таким ключевым валютам, как доллар и евро, находится сейчас больше под влиянием внешних событий и решений, в частности ФРС США и ЕЦБ — их действия и заявления стали ключевыми драйверами курса.

«Советуем сосредоточиться на международных источниках информации, ведь глобальные факторы сейчас станут более весомыми для формирования курсов гривни по отношению к доллару и евро, потому что локальные украинские вызовы уже заложены в курс национальной валюты», — объясняют аналитики.

По их прогнозу, в ближайшее время возможны заметные колебания курса доллара, что делает его рискованным активом для инвестиций. Евро является более перспективным инструментом, ведь его стабильный рост благодаря действиям ЕЦБ и экономической стабильности в еврозоне может принести курсовой доход даже при краткосрочных инвестициях.

Впрочем, провозглашенная в Украине управляемая гибкость курсовой политики станет испытанием для нервов украинцев, поскольку параллельно с ослаблением гривни рынок будет более динамично реагировать на экономические индикаторы и внешние влияния. «Политика управляемой гибкости — ключевой фактор, разрешающий формирование курсов в определенных параметрах под влиянием объективного рыночного фактора: спрос и предложение определяют основные тенденции колебания курса в условиях минимально достаточного вмешательства НБУ. Уменьшение разрыва между официальным и наличным курсом отражает либерализацию рынка», — предупредили эксперты и посоветовали обращать меньше внимания на незначительные ситуативные движения курсов, а больше учитывать фундаментальные факторы.

По словам аналитиков, банки уже сейчас пытаются заработать дополнительную ажиотажную премию на волне интереса украинцев к валюте. «Продать доллар или евро в банках можно по среднему курсу, который близок к официальному НБУ, а вот стоимость приобретения валюты в банках постепенно растет», — указали в «КИТ Group» на формирование тренда.

В ближайшее время на валютном рынке также возможны заметные колебания — этому будет способствовать сезонный фактор. «Создается двунаправленное влияние — сезон аграрного экспорта формирует валютные поступления, а подготовка к зиме традиционно связана с валютными расходами. Политика управляемой гибкости позволит избежать перекоса и дисбаланса на валютном рынке, а также достичь своих целей всем бизнес-субъектам — как экспортерам, так и импортерам», — отмечают аналитики.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.