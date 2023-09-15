В НБУ назвали сумму потерь Украины от запрета на импорт зерна странами Восточной Европы — Finance.ua

В НБУ назвали сумму потерь Украины от запрета на импорт зерна странами Восточной Европы Сегодня 09:45 — Казна и Политика

В НБУ назвали сумму потерь Украины от запрета на импорт зерна странами Восточной Европы

Национальный банк Украины прогнозирует сокращение валютной выручки аграриев к концу 2023 года примерно на 600 млн долларов из-за введения странами Восточной Европы запрета на импорт продовольствия.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук на брифинге.

«В своем июльском макроэкономическом прогнозе мы оценивали потери от запрета экспорта в соседние страны агропромышленной продукции примерно в 600 млн долларов. Сейчас эта оценка остается более или менее актуальной», — сказал он.

По его словам, НБУ видит, что украинские экспортеры в третьем квартале 2023 года достаточно эффективно использовали альтернативные каналы поставок.

«Мы ожидаем, что они и в дальнейшем смогут использовать эти альтернативные поставки в случае, если после 15 сентября у нас не произойдет отмена этого запрета», — добавил Николайчук.

Замглавы НБУ отметил, что есть и дополнительные риски, связанные с обстрелами портов на Дунае.

«Это формирует большой риск. Пока эти обстрелы не отражались на объемах поставок, но мы понимаем, что могут быть риски», — сказал он.

«Также у нас есть и хорошие новости, связанные с тем, что мы видим высокую вероятность того, что прогноз зерновых, других агропромышленных культур будет выше в этом году, чем мы это закладывали в июле», — сообщил Николайчук и добавил, что это дополнительные валютные поступления.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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