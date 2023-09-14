Генсек ООН намерен обсудить «зерновую сделку» с Зеленским, Эрдоганом и Лавровым Сегодня 10:46

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил о готовности делать все возможное для возобновления черноморской «зерновой инициативы» и намерен обсудить этот вопрос со всеми сторонами соглашения на полях генассамблеи.

Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

«На следующей неделе я буду принимать президента Зеленского, президента Эрдогана, министра Лаврова. И, безусловно, этот вопрос будет обсуждаться», — сказал генсек ООН.

«Я не буду говорить, настроен ли я оптимистично или пессимистично, но вы можете быть уверены, что я по-прежнему полон решимости сделать все возможное, чтобы возобновить Черноморскую инициативу, экспорт украинской продукции и продолжить работу для облегчения, в рамках санкционного режима, экспорта российской агропродукции и удобрений», — добавил он.

На следующей неделе главы государств и правительств соберутся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на Генассамблею.

ООН ведет тайные переговоры с российской федерацией о заключении соглашения, в рамках которого в обмен на возобновление «зерновой сделки» террористическому режиму владимира путина будут отменены краеугольные санкции, введенные после широкомасштабного вторжения в Украину.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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