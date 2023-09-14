Генсек ООН намерен обсудить «зерновую сделку» с Зеленским, Эрдоганом и Лавровым — Finance.ua
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Генсек ООН намерен обсудить «зерновую сделку» с Зеленским, Эрдоганом и Лавровым

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил о готовности делать все возможное для возобновления черноморской «зерновой инициативы» и намерен обсудить этот вопрос со всеми сторонами соглашения на полях генассамблеи.
Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.
«На следующей неделе я буду принимать президента Зеленского, президента Эрдогана, министра Лаврова. И, безусловно, этот вопрос будет обсуждаться», — сказал генсек ООН.
«Я не буду говорить, настроен ли я оптимистично или пессимистично, но вы можете быть уверены, что я по-прежнему полон решимости сделать все возможное, чтобы возобновить Черноморскую инициативу, экспорт украинской продукции и продолжить работу для облегчения, в рамках санкционного режима, экспорта российской агропродукции и удобрений», — добавил он.
На следующей неделе главы государств и правительств соберутся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на Генассамблею.
ООН ведет тайные переговоры с российской федерацией о заключении соглашения, в рамках которого в обмен на возобновление «зерновой сделки» террористическому режиму владимира путина будут отменены краеугольные санкции, введенные после широкомасштабного вторжения в Украину.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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