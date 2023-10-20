В НБУ назвали приоритеты на валютном рынке — Finance.ua

В НБУ назвали приоритеты на валютном рынке Сегодня 09:02 — Валюта

В НБУ назвали приоритеты на валютном рынке

Курсовая устойчивость, то есть отсутствие значительных колебаний на рынке или перманентного ослабления гривны, будет оставаться приоритетом Национального банка.

Об этом рассказал заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук.

Как отметил Николайчук, стремительный рост ВВП во ІІ квартале 2023 года (на 19,5%) связан, в том числе, с низкой базой сравнения прошлого года — именно на ІІ квартал в 2022 году пришлось наибольшее падение ВВП.

Так что дальше экономика будет расти более умеренными темпами, в то же время восстановление будет устойчивым. Необходимой основой для этого является стабильная работа банковской системы, контролируемая инфляция и курсовая устойчивость.

НБУ приложил немалые усилия для формирования надлежащих устойчивых предпосылок, чтобы сохранить устойчивость валютного рынка при переходе к управляемой гибкости курса. Одна из них — привлекательные ставки по гривневым инструментам.

Сегодня средние ставки по депозитам в гривне составляют около 11−12% после налогообложения и защищают от инфляции. Привлекательность гривневых депозитов способствует уменьшению спроса на валюту и снижению давления на валютном рынке. Это важно для сохранения его стойкости.

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Курсовая устойчивость, то есть отсутствие значительных колебаний на рынке или перманентного ослабления гривны, будет оставаться приоритетом НБУ. Регулятор планирует продолжить реализацию своей соответствующей стратегии и смягчать ограничения. В то же время, этот процесс будет постепенным, чтобы предоставить необходимые возможности для работы предприятий и минимизировать риски.

Он также добавил, что с начала года Украина получила около 34 млрд долл. США от партнеров в виде кредитов и грантов.

Ожидается, что международная поддержка будет сохраняться и дальше, и объем финансирования в 2023 году составит около 42 млрд долл. США.

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