В НБУ назвали ожидаемую сумму финансовой помощи от партнеров в 2023 году — Finance.ua

В НБУ назвали ожидаемую сумму финансовой помощи от партнеров в 2023 году Сегодня 16:01 — Казна и Политика

В НБУ назвали ожидаемую сумму финансовой помощи от партнеров в 2023 году

Украина рассчитывает получить до конца года более 40 миллиардов долларов финансовой помощи.

Об этом рассказал заместитель руководителя Национального банка Сергей Николайчук в интервью Bloomberg

В частности, 4,6 млрд долларов Украина ожидает получить в рамках программы макрофинансовой помощи от МВФ.

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«В этом году ситуация выглядит гораздо лучше, чем в прошлом. В 2023 году ожидается 42 млрд долларов США финансовой помощи, включая 4,6 млрд долларов от МВФ. Финансовая поддержка наших партнеров очень важна в это непростое для Украины время», — отметил Николайчук.

Он добавил, что во время недавнего визита в Вашингтон представители Украины провели переговоры с официальными лицами США, МВФ и другими коллегами.

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При обсуждении финансовых вопросов партнеры заверили украинскую делегацию в том, что демократическое сообщество будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Справка Finance.ua:

Украина рассчитывает получить от Международного валютного фонда (МВФ) в течение года два транша общим объемом $1,8 млрд;

в этом году в Украине планируется неотложное восстановление, которое оценивается в 14,1 млрд долларов США;

премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что международные партнеры предоставят Украине 115 миллиардов долларов долгосрочной финансовой помощи.

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Слово і Діло По материалам:

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