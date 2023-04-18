В НБУ назвали ожидаемую сумму финансовой помощи от партнеров в 2023 году — Finance.ua

В НБУ назвали ожидаемую сумму финансовой помощи от партнеров в 2023 году
Украина рассчитывает получить до конца года более 40 миллиардов долларов финансовой помощи.
Об этом рассказал заместитель руководителя Национального банка Сергей Николайчук в интервью Bloomberg.
В частности, 4,6 млрд долларов Украина ожидает получить в рамках программы макрофинансовой помощи от МВФ.
«В этом году ситуация выглядит гораздо лучше, чем в прошлом. В 2023 году ожидается 42 млрд долларов США финансовой помощи, включая 4,6 млрд долларов от МВФ. Финансовая поддержка наших партнеров очень важна в это непростое для Украины время», — отметил Николайчук.
Он добавил, что во время недавнего визита в Вашингтон представители Украины провели переговоры с официальными лицами США, МВФ и другими коллегами.
При обсуждении финансовых вопросов партнеры заверили украинскую делегацию в том, что демократическое сообщество будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.
Справка Finance.ua:
- Украина рассчитывает получить от Международного валютного фонда (МВФ) в течение года два транша общим объемом $1,8 млрд;
- в этом году в Украине планируется неотложное восстановление, которое оценивается в 14,1 млрд долларов США;
- премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что международные партнеры предоставят Украине 115 миллиардов долларов долгосрочной финансовой помощи.
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