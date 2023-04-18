В НБУ назвали ожидаемую сумму финансовой помощи от партнеров в 2023 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В НБУ назвали ожидаемую сумму финансовой помощи от партнеров в 2023 году

Казна и Политика
24
В НБУ назвали ожидаемую сумму финансовой помощи от партнеров в 2023 году
В НБУ назвали ожидаемую сумму финансовой помощи от партнеров в 2023 году
Украина рассчитывает получить до конца года более 40 миллиардов долларов финансовой помощи.
Об этом рассказал заместитель руководителя Национального банка Сергей Николайчук в интервью Bloomberg.
В частности, 4,6 млрд долларов Украина ожидает получить в рамках программы макрофинансовой помощи от МВФ.
Читайте также
«В этом году ситуация выглядит гораздо лучше, чем в прошлом. В 2023 году ожидается 42 млрд долларов США финансовой помощи, включая 4,6 млрд долларов от МВФ. Финансовая поддержка наших партнеров очень важна в это непростое для Украины время», — отметил Николайчук.
Место для вашей рекламы
Он добавил, что во время недавнего визита в Вашингтон представители Украины провели переговоры с официальными лицами США, МВФ и другими коллегами.
Читайте также
При обсуждении финансовых вопросов партнеры заверили украинскую делегацию в том, что демократическое сообщество будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Справка Finance.ua:

  • Украина рассчитывает получить от Международного валютного фонда (МВФ) в течение года два транша общим объемом $1,8 млрд;
  • в этом году в Украине планируется неотложное восстановление, которое оценивается в 14,1 млрд долларов США;
  • премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что международные партнеры предоставят Украине 115 миллиардов долларов долгосрочной финансовой помощи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Слово і Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.