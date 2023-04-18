Шмыгаль анонсировал разработку новой экономической модели Украины — Finance.ua

Шмыгаль анонсировал разработку новой экономической модели Украины Сегодня 10:34 — Казна и Политика

Шмыгаль анонсировал разработку новой экономической модели Украины

Украина разработает новую экономическую модель как ресурсного центра Европы.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Telegram по результатам встречи представителей Европейского банка реконструкции и развития, Европейского Союза и Офиса реформ при Кабинете Министров.

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«Скоординировали потребности и сотрудничество по восстановлению с ЕБРР, ЕС и Офисом реформ при Кабинете Министров. Широкомасштабная война создала новые вызовы и новые приоритеты работы, заставляющие переосмыслить роль проекта «Украинская архитектура реформ», — заявил Шмыгаль.

По его словам, планируется сосредоточить деятельность на десяти ключевых направлениях и реформах:

разработка новой экономической модели Украины как ресурсного центра Европы;

реформа сектора гражданской безопасности;

обновленная ветеранская политика;

реформа энергетики, направленная на энергонезависимость и модернизацию;

восстановление;

масштабная социальная реформа;

проекты поддержки бизнеса;

новые направления в реформе образования;

реформа таможни;

реформа государственного управления

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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