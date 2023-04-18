Шмыгаль анонсировал разработку новой экономической модели Украины — Finance.ua
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Шмыгаль анонсировал разработку новой экономической модели Украины

Казна и Политика
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Шмыгаль анонсировал разработку новой экономической модели Украины
Шмыгаль анонсировал разработку новой экономической модели Украины
Украина разработает новую экономическую модель как ресурсного центра Европы.
Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Telegram по результатам встречи представителей Европейского банка реконструкции и развития, Европейского Союза и Офиса реформ при Кабинете Министров.
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«Скоординировали потребности и сотрудничество по восстановлению с ЕБРР, ЕС и Офисом реформ при Кабинете Министров. Широкомасштабная война создала новые вызовы и новые приоритеты работы, заставляющие переосмыслить роль проекта «Украинская архитектура реформ», — заявил Шмыгаль.
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По его словам, планируется сосредоточить деятельность на десяти ключевых направлениях и реформах:
  • разработка новой экономической модели Украины как ресурсного центра Европы;
  • реформа сектора гражданской безопасности;
  • обновленная ветеранская политика;
  • реформа энергетики, направленная на энергонезависимость и модернизацию;
  • восстановление;
  • масштабная социальная реформа;
  • проекты поддержки бизнеса;
  • новые направления в реформе образования;
  • реформа таможни;
  • реформа государственного управления

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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