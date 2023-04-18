Шмыгаль анонсировал разработку новой экономической модели Украины — Finance.ua

Шмыгаль анонсировал разработку новой экономической модели Украины
Украина разработает новую экономическую модель как ресурсного центра Европы.
Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Telegram по результатам встречи представителей Европейского банка реконструкции и развития, Европейского Союза и Офиса реформ при Кабинете Министров.
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«Скоординировали потребности и сотрудничество по восстановлению с ЕБРР, ЕС и Офисом реформ при Кабинете Министров. Широкомасштабная война создала новые вызовы и новые приоритеты работы, заставляющие переосмыслить роль проекта «Украинская архитектура реформ», — заявил Шмыгаль.
По его словам, планируется сосредоточить деятельность на десяти ключевых направлениях и реформах:
- разработка новой экономической модели Украины как ресурсного центра Европы;
- реформа сектора гражданской безопасности;
- обновленная ветеранская политика;
- реформа энергетики, направленная на энергонезависимость и модернизацию;
- восстановление;
- масштабная социальная реформа;
- проекты поддержки бизнеса;
- новые направления в реформе образования;
- реформа таможни;
- реформа государственного управления
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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