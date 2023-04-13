Украина рассчитывает на поддержку ЕИБ в восстановлении критической инфраструктуры — Шмыгаль Сегодня 14:34 — Казна и Политика

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с президентом Европейского инвестиционного банка Вернером Хойером восстановление Украины. Киев рассчитывает на поддержку ЕИБ в восстановлении критической инфраструктуры, передает УНН.

«На полях Spring Meetings 2023 обсудили с Вернером Хойером восстановление Украины. Мы рассчитываем на поддержку ЕИБ в восстановлении критической инфраструктуры. Благодарен команде за скорую и своевременную помощь в период войны», — написал Шмыгаль в Twitter.

Шмыгаль на мероприятиях в рамках Spring Meetings группы Всемирного банка и МВФ заявил, что в 2023 году на проекты быстрого восстановления потребовалось 14 млрд долл. По его словам, идут переговоры с партнерами, чтобы привлечь все необходимые средства летом этого года. Так сможем выполнить все задачи в пяти приоритетных областях восстановления.

Шмыгаль также указал, что международные партнеры предоставят Украине 115 миллиардов долларов долгосрочной поддержки.

Всемирный банк оценивает потребности Украины в восстановлении более чем в 400 миллиардов долларов.

УНН По материалам:

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