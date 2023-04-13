Украина рассчитывает на поддержку ЕИБ в восстановлении критической инфраструктуры — Шмыгаль — Finance.ua
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Украина рассчитывает на поддержку ЕИБ в восстановлении критической инфраструктуры — Шмыгаль

Казна и Политика
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с президентом Европейского инвестиционного банка Вернером Хойером восстановление Украины. Киев рассчитывает на поддержку ЕИБ в восстановлении критической инфраструктуры, передает УНН.
«На полях Spring Meetings 2023 обсудили с Вернером Хойером восстановление Украины. Мы рассчитываем на поддержку ЕИБ в восстановлении критической инфраструктуры. Благодарен команде за скорую и своевременную помощь в период войны», — написал Шмыгаль в Twitter.
Шмыгаль на мероприятиях в рамках Spring Meetings группы Всемирного банка и МВФ заявил, что в 2023 году на проекты быстрого восстановления потребовалось 14 млрд долл. По его словам, идут переговоры с партнерами, чтобы привлечь все необходимые средства летом этого года. Так сможем выполнить все задачи в пяти приоритетных областях восстановления.
Шмыгаль также указал, что международные партнеры предоставят Украине 115 миллиардов долларов долгосрочной поддержки.
Всемирный банк оценивает потребности Украины в восстановлении более чем в 400 миллиардов долларов.
По материалам:
УНН
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