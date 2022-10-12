В НБУ назвали основные причины ускорения инфляции — Finance.ua

В НБУ назвали основные причины ускорения инфляции Сегодня 17:01 — Личные финансы

В НБУ назвали основные причины ускорения инфляции

Основной причиной ускорения инфляции остаются последствия полномасштабной войны россии против Украины — разрушение производств, цепей снабжения и логистики, снижение предложения товаров и услуг и увеличение производственных затрат бизнеса.

Такие объяснения опубликовала пресс-служба регулятора.

В сентябре 2022 года потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 24,6% (с 23,8% в августе). В месячном исчислении цены выросли на 1,9%.

Дополнительное давление на цены привело к ухудшению ожиданий населения и бизнеса, а также к корректировке официального курса гривныв июле, которое в свою очередь дало стимул для внутренних производителей и усилило устойчивость экономики Украины в условиях «войны на истощение». Темпы роста цен ожидаемо ускорялись, но оставались ниже базового прогноза НБУ, опубликованного в Инфляционном отчете за июль 2022 года, благодаря более быстрому насыщению рынка нефтепродуктами и стабилизации цен на топливо.

Почему же росли цены

Темпы роста цен на непродовольственные товары выросли до 18,8% г/г под влиянием июльской корректировки официального курса гривны, ограниченной поставки новых партий товаров, исчерпания старых запасов и высоких затрат на логистику. Так, более быстрыми темпами дорожали товары для дома (посуда, мебель, домашний текстиль, бытовая техника, бытовая химия), электроника, автомобили, лекарства, товары личного ухода и товары для ремонта. Возобновился рост цен на одежду и обувь. На стоимость ряда непродовольственных товаров также влияла необходимость дальнейшего восстановления или улучшения жилищных условий, в частности, из-за приближения холодов.

Быстрее росли цены на сухофрукты, рыбные продукты и безалкогольные напитки, преимущественно импортные, а также на подсолнечное масло, продукты его переработки (спреды и майонез) и молочную продукцию, стоимость которых существенно зависит от цен на внешних рынках. Между тем медленнее дорожал хлеб, в частности за счет достаточного урожая ранних зерновых. Рост стоимости услуг остался на уровне предыдущего месяца (15,6% г/г). С одной стороны, быстрее дорожали медицинские услуги, интернет, услуги салонов красоты, химической чистки и общепита.

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Возвращение граждан в города своего проживания и спрос со стороны вынужденных внутренних переселенцев усиливали давление на аренду жилья. Вместе с дефицитом некоторых расходных материалов и рабочей силы это обусловило ускорение роста стоимости услуг, связанных с ремонтом жилья. Не считая того, медлительнее росли тарифы на денежные сервисы и цена высшего образования.

Ускорилось подорожание импортных фруктов (бананов, апельсинов, киви) из-за увеличения стоимости этих товаров на мировых рынках, усложненной логистики и эффектов корректировки курса гривны в июле. Более высокими темпами росли цены на мясо, в частности свинину, вследствие дефицита живых свиней, а также на яйца — из-за уменьшения поголовья кур и повышения производственных затрат.

Под влиянием удорожания энергоносителей быстрее росли цены на сахар. Замедлился рост цен на овощи борщового набора (капусту, свеклу, морковь и картофель) благодаря расширению предложения из центральных и северных областей. Более медленно дорожала мука, гречка и другие крупы под влиянием положительных ожиданий относительно будущего урожая.

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Далее дорожали алкогольные напитки, а также табачные изделия из-за роста производственных издержек бизнеса. В результате эффектов июльской корректировки курса росли цены на импортные лекарства, входящие в перечень государственного мониторинга. В то же время тарифы на услуги ЖКХ почти не изменились в годовом исчислении. На фоне стабилизации цен на горючее снизились темпы удорожания транспортных услуг.

Это объясняется дальнейшим уменьшением мировых цен на нефть и насыщением внутреннего рынка благодаря налаживанию логистики. Инфляционная динамика продолжает оставаться контролируемой, а фактическое ускорение инфляции — медленнее прогноза Национального банка. В то же время сохраняются достаточно высокие риски развертывания инфляционных процессов и дальнейшего разбалансирования ожиданий, что усиливает фундаментальное инфляционное давление, несмотря на подавленный потребительский спрос.

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