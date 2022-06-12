В НБУ назвали два сценария денежной политики: латиноамериканский и израильский — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В НБУ назвали два сценария денежной политики: латиноамериканский и израильский

12.06.2022, 20:05Личные финансы
4709
В НБУ назвали два сценария денежной политики: латиноамериканский и израильскийВ НБУ назвали два сценария денежной политики: латиноамериканский и израильский
Ситуация на денежном рынке в Украине может развиваться по двум сценариям, считает один из руководителей НБУ.
Первый — это политика дешевых денег, приведшая к девальвации и инфляции, второй — политика дорогих денег, приведшая к стабилизации.
Об этом сообщается в итогах заседания Комитета по монетарной политике Национального банка Украины (КМП) 1 июня, в ходе которого было принято решение повысить учетную ставку до 25%.
По его мнению, первый сценарий — латиноамериканский, предусматривающий сохранение политики дешевых денег с соответствующими последствиями в виде повторяющихся циклов девальвации и инфляции с попыткой нивелировать их эффекты для населения через повышение социальных стандартов в номинальном измерении.
Читайте также
«Это обусловит стремительное падение реальных доходов граждан и неутешительные эффекты для экономики», — отметили в НБУ.
Второй сценарий предусматривает переход к политике дорогих денег по примеру центробанка Израиля в 90-х годах. Это позволит повысить привлекательность гривневых активов, снизить давление на валютный рынок и международные резервы, сохранить доверие к национальной валюте и финансовой системе, что, соответственно, усилит способность НБУ обеспечивать курсовую и ценовую стабильность.

События на валютном рынке: правильно ли делает Нацбанк

«В перспективе такая политика создаст предпосылки для возврата плавающего обменного курса, упразднения валютных ограничений и решения проблемы множественности обменных курсов», — говорится в публикации.
Напомним, Национальный банк Украины принял решение повысить учетную ставку с 10% до 25% с 7 июня 2022 года.

Узнавайте первыми все новости о банках и курсах валют на Finance.ua 💶

По материалам: Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.