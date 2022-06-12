В НБУ назвали два сценария денежной политики: латиноамериканский и израильский — Finance.ua

В НБУ назвали два сценария денежной политики: латиноамериканский и израильский

В НБУ назвали два сценария денежной политики: латиноамериканский и израильский

Ситуация на денежном рынке в Украине может развиваться по двум сценариям, считает один из руководителей НБУ.

Первый — это политика дешевых денег, приведшая к девальвации и инфляции, второй — политика дорогих денег, приведшая к стабилизации.

Об этом сообщается в итогах заседания Комитета по монетарной политике Национального банка Украины ( КМП ) 1 июня, в ходе которого было принято решение повысить учетную ставку до 25%.

По его мнению, первый сценарий — латиноамериканский, предусматривающий сохранение политики дешевых денег с соответствующими последствиями в виде повторяющихся циклов девальвации и инфляции с попыткой нивелировать их эффекты для населения через повышение социальных стандартов в номинальном измерении.

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«Это обусловит стремительное падение реальных доходов граждан и неутешительные эффекты для экономики», — отметили в НБУ.

Второй сценарий предусматривает переход к политике дорогих денег по примеру центробанка Израиля в 90-х годах. Это позволит повысить привлекательность гривневых активов, снизить давление на валютный рынок и международные резервы, сохранить доверие к национальной валюте и финансовой системе, что, соответственно, усилит способность НБУ обеспечивать курсовую и ценовую стабильность.

«В перспективе такая политика создаст предпосылки для возврата плавающего обменного курса, упразднения валютных ограничений и решения проблемы множественности обменных курсов», — говорится в публикации.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение повысить учетную ставку с 10% до 25% с 7 июня 2022 года.

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