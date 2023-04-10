В НАПК разъяснили, как декларировать финансовую помощь от других стран и международных организаций — Finance.ua
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В НАПК разъяснили, как декларировать финансовую помощь от других стран и международных организаций

Личные финансы
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В НАПК разъяснили, как декларировать финансовую помощь от других стран и международных организаций
В НАПК разъяснили, как декларировать финансовую помощь от других стран и международных организаций
Национальное агентство по предотвращению коррупции разъяснило вопрос необходимости декларирования полученной помощи от международных организаций и других государств.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
«Декларировать денежную (материальную) помощь, полученную в результате войны от международных организаций и других государств, не нужно. А вот денежную помощь от Украины все же необходимо указывать в декларации», — сказано в сообщении.

Когда не нужно декларировать денежную помощь

Вы можете не декларировать денежную помощь от других стран и международных организаций независимо от того, были ли вы на территории Украины, когда получали эту помощь.
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К примеру, декларант получала социальную денежную помощь по государственным программам Франции от службы эмиграции и интеграции Франции, потому что жила там. Или же оставшееся в Украине должностное лицо получало денежную помощь от Продовольственной программы ООН, которая является международной правительственной организацией. В обоих случаях декларировать эти средства не нужно.
В то же время, эти правила касаются только денежной помощи, которую выплачивали в период действия в Украине военного положения.

Когда нужно декларировать денежную помощь

Декларировать денежную помощь от Украины нужно. Это могут быть, например, средства, выплаченные на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Это же правило применяется к единовременному денежному пособию по программе «єПідтримка» в размере 6500 грн.
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Если вы уже задекларировали средства от международных организаций или других стран (кроме рф) — не переживайте. Это не влечет никаких юридических последствий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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