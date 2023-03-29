Нужно ли украинским беженцам подавать налоговую декларацию за 2022 год: разъяснение Гетманцева — Finance.ua
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Нужно ли украинским беженцам подавать налоговую декларацию за 2022 год: разъяснение Гетманцева

Личные финансы
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Нужно ли украинским беженцам подавать налоговую декларацию за 2022 год: разъяснение Гетманцева
Нужно ли украинским беженцам подавать налоговую декларацию за 2022 год: разъяснение Гетманцева
Председатель Комитета Верховной Рады по налоговой политике Даниил Гетманцев разъяснил, есть ли необходимость подавать налоговые декларации украинским беженцам.
«О лишней дискуссии о необходимости подавать налоговые декларации украинскими беженцами за 2022 год. Все написано в законе. Подавать декларации должны только налоговые резиденты Украины. Статус налогового резидента определяется в п.14.1.213 НК, согласно которому статус резидента определяется по критериям, применяемым каскадно», — объясняет Гетманцев.

Критерии:

  • первый критерий — местожительство;
  • затем место постоянного проживания;
  • центр жизненных интересов;
  • проживание в Украине в течение 183 дней;
  • и только в последнюю очередь (если предыдущие критерии определить невозможно) — гражданство.
«Таким образом, гражданин Украины не должен подавать декларацию, если по предыдущим критериям он не является налоговым резидентом Украины. Однако, в законе не написано, что к законопроекту 7632, который с высокой долей вероятности будет принят ВР в первой декаде апреля, если резидент Украины получает иностранные доходы, которые не облагаются налогом, он освобождается от обязанности подачи декларации. Выплаты от иностранных государств нашим беженцам мы освободили от налогообложения ранее», — добавил нардеп.

Справка Finance.ua:

  • ранее экспредседатель налогового комитета ВР Нина Южанина заявляла, что украинские беженцы должны подать налоговую декларацию о доходах за 2022 год до 1 мая;
  • для легального пребывания в Польше, получения социальных выплат и ухода от правонарушений граждане Украины должны сделать несколько вещей. Эксперты Миграционной платформы EWL собрали информацию, что именно следует сделать до конца апреля тем, кто находится и работает в Польше, а также тем, кто планирует выезд в Украину или другую европейскую страну.

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По материалам:
Finance.ua
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