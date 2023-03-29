Нужно ли украинским беженцам подавать налоговую декларацию за 2022 год: разъяснение Гетманцева — Finance.ua

Нужно ли украинским беженцам подавать налоговую декларацию за 2022 год: разъяснение Гетманцева Сегодня 08:03 — Личные финансы

Нужно ли украинским беженцам подавать налоговую декларацию за 2022 год: разъяснение Гетманцева

Председатель Комитета Верховной Рады по налоговой политике Даниил Гетманцев разъяснил , есть ли необходимость подавать налоговые декларации украинским беженцам.

«О лишней дискуссии о необходимости подавать налоговые декларации украинскими беженцами за 2022 год. Все написано в законе. Подавать декларации должны только налоговые резиденты Украины. Статус налогового резидента определяется в п.14.1.213 НК, согласно которому статус резидента определяется по критериям, применяемым каскадно», — объясняет Гетманцев.

Критерии:

первый критерий — местожительство;

затем место постоянного проживания;

центр жизненных интересов;

проживание в Украине в течение 183 дней;

и только в последнюю очередь (если предыдущие критерии определить невозможно) — гражданство.

«Таким образом, гражданин Украины не должен подавать декларацию, если по предыдущим критериям он не является налоговым резидентом Украины. Однако, в законе не написано, что к законопроекту 7632, который с высокой долей вероятности будет принят ВР в первой декаде апреля, если резидент Украины получает иностранные доходы, которые не облагаются налогом, он освобождается от обязанности подачи декларации. Выплаты от иностранных государств нашим беженцам мы освободили от налогообложения ранее», — добавил нардеп.

Справка Finance.ua:

ранее экспредседатель налогового комитета ВР Нина Южанина заявляла, что украинские беженцы должны подать налоговую декларацию о доходах за 2022 год до 1 мая;

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