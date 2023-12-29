В НАПК рассказали, какое количество деклараций ожидают от украинских чиновников — Finance.ua

В НАПК рассказали, какое количество деклараций ожидают от украинских чиновников Сегодня 19:15 — Казна и Политика

В НАПК рассказали, какое количество деклараций ожидают от украинских чиновников

Глава украинского Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков рассказал, сколько госслужащих и публичных лиц уже подали декларации о доходах и какое количество ожидает НАПК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Он рассказал, что реестр деклараций является самой большой системой в мире для того, чтобы публичные лица работали в интересах граждан, а не других заинтересованных сторон.

«На сегодняшний день подано 1,3 млн деклараций за 2021 и 2022 годы. Динамика положительная. За эти годы декларации должны быть поданы до 31 января 2024 года, а уже за этот 2023 год — до 31 марта 2024 года», — заявил Новиков.

Руководитель НАПК отметил, что нет смысла использовать ни партиям, ни госслужащим неправомерно полученные средства и приобретать их, если все равно данные об этом станут публичными.

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Напомним, электронное декларирование для чиновников было отменено после начала полномасштабной агрессии россии. Сейчас норму решили вернуть. Сначала Верховная Рада приняла соответствующий закон, но без важной поправки о мгновенном открытии реестра деклараций.

После этого украинцы создали петицию с призывом к президенту Владимиру Зеленскому ветировать закон. Он наложил вето и призвал парламентариев принять закон с учетом нормы об открытом реестре.

Впоследствии ВР одобрила закон об е-декларировании с учетом вето президента, а Зеленский его подписал.

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