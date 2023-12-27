30% деклараций чиновников проверит автоматизированная система до Нового года — НАПК Сегодня 11:37

30% деклараций чиновников проверит автоматизированная система до Нового года — НАПК

30% декларантов, вероятно, получат «подарок под елку» — справку, что в их декларациях все хорошо. Только за один день Агентство выдало уже более 46 тысяч таких справок.

Об этом сообщил глава НАПК Александр Новиков в эфире национального телемарафона «Единые новости».

«Мы дали старт автоматизированной системе проверки деклараций. И где-то 30% декларантов получат, как говорят, „под елочку“ справочку. О том, что в их декларациях не установлено нарушений. За день мы выдали более 46 тысяч таких справок», — сказал Новиков.

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Новиков пошутил, мол, такой рождественский подарок, в виде декларации, получат именно добродетельные публичные служащие. А именно «те, кто честно работает в органах местного самоуправления или в органах государственной власти».

«Мы считаем, что 30% - это очень хороший результат. Потому что декларация должностных лиц сложная, мы работаем над тем, чтобы сделать ее проще, и надеемся за несколько лет достичь результата под 80%», — выразил надежду на будущее Новиков.

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Однако он отметил, что все равно есть декларации, которые невозможно проверить в автоматическом режиме. В частности, те декларанты, у которых есть наличные средства на сумму свыше 320 тысяч гривен — их декларации нельзя проверить автоматически, поскольку у нас отсутствует реестр наличных средств.

А также лица, подающие в декларациях активы, размещенные за границей, также не могут быть проверены автоматически. Ведь у НАПК нет соответствующих инструментов для автоматизированной проверки таких активов.

УНН По материалам:

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