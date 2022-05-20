В НАПК объяснили, как проверить на ошибки сведения, указанные в прошлогодней декларации — Finance.ua

Чтобы воспользоваться функцией, нужно перейти через персональный кабинет в Реестре деклараций и выполнить несколько простых шагов.
В разделе «Мои документы» нажмите кнопку «Данные для декларации». Она находится рядом с кнопками «Новая декларация», «Новое уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии» и «Новое уведомление об открытии валютного счета».
После этого вы получите информацию о вашей собственности и обременении, если такая информация находится в государственных реестрах. Также в НАПК обращают внимание, что такие данные можно получить только относительно своей собственности и обременений. Информация о собственности или обременении членов семьи не будет доступна.
Отмечается, что если вы впервые подаете декларацию, то такая функция у вас не будет работать.