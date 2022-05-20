В НАПК объяснили, как проверить на ошибки сведения, указанные в прошлогодней декларации — Finance.ua
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В НАПК объяснили, как проверить на ошибки сведения, указанные в прошлогодней декларации

Сегодня 09:24Личные финансы
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В НАПК объяснили, как проверить на ошибки сведения, указанные в прошлогодней декларацииВ НАПК объяснили, как проверить на ошибки сведения, указанные в прошлогодней декларации
Во время действия военного положения не обязательно подавать декларации любого вида. По окончании войны у чиновников есть еще 3 месяца на подачу декларации без нарушения требований срока.
Об этом рассказывают в НАПК.
Однако, несмотря на войну, НАПК дает возможность подавать декларации и даже проверить на ошибки сведения, указанные в прошлогодней декларации, благодаря новой функции — «Данные для декларации».
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Чтобы воспользоваться функцией, нужно перейти через персональный кабинет в Реестре деклараций и выполнить несколько простых шагов.
В разделе «Мои документы» нажмите кнопку «Данные для декларации». Она находится рядом с кнопками «Новая декларация», «Новое уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии» и «Новое уведомление об открытии валютного счета».
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После этого вы получите информацию о вашей собственности и обременении, если такая информация находится в государственных реестрах. Также в НАПК обращают внимание, что такие данные можно получить только относительно своей собственности и обременений. Информация о собственности или обременении членов семьи не будет доступна.
Отмечается, что если вы впервые подаете декларацию, то такая функция у вас не будет работать.
По материалам: Судебно-юридична газета
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